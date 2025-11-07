Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Wizz Air Aktie 26997574 / JE00BN574F90

Bis 2033 07.11.2025 10:33:50

Verzögerte Flugzeugauslieferungen: Aktien von Airbus und Wizz Air mit Kursdämpfer

Verzögerte Flugzeugauslieferungen: Aktien von Airbus und Wizz Air mit Kursdämpfer

Wizz Air will einen Teil seiner bestellten Airbus-Flugzeuge später ausliefern lassen.

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
52.50 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen
Die in London börsennotierte Low-Cost-Airline teilte am Freitag mit, dass 88 ursprünglich für das Geschäftsjahr 2030 geplante Auslieferungen nun bis zum Geschäftsjahr 2033 gestreckt werden.

"Diese überarbeitete Vereinbarung passt den Auslieferungszeitplan an einen nachhaltigeren und profitableren Verlauf des Kapazitätswachstums an", erklärte die Fluggesellschaft. Dadurch werde das Ziel eines 10- bis 12-prozentigen Wachstums der Sitzplatzkapazitäten bis 2030 gestützt.

Wizz Air teilte ferner mit, dass 36 Bestellungen des Langstreckenflugzeugs A321XLR in Schmalrumpfflugzeuge des Typs A321neo umgewandelt werden, so dass die A321XLR-Bestellung auf 11 Maschinen reduziert wird. Die insgesamt 273 ausstehenden Flugzeugbestellungen bleiben bestehen, lediglich der Zeitplan und der Mix seien angepasst worden, so das Unternehmen.

In London fallen die Papiere von Wizz Air am Freitag zeitweise um 0,85 Prozent auf 9,99 GBP, Airbus-Aktien tendieren daneben via XETRA 0,24 Prozent tiefer auf 208,05 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com,Wizz Air

