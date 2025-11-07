Wizz Air Aktie 26997574 / JE00BN574F90
07.11.2025 10:33:50
Verzögerte Flugzeugauslieferungen: Aktien von Airbus und Wizz Air mit Kursdämpfer
Wizz Air will einen Teil seiner bestellten Airbus-Flugzeuge später ausliefern lassen.
"Diese überarbeitete Vereinbarung passt den Auslieferungszeitplan an einen nachhaltigeren und profitableren Verlauf des Kapazitätswachstums an", erklärte die Fluggesellschaft. Dadurch werde das Ziel eines 10- bis 12-prozentigen Wachstums der Sitzplatzkapazitäten bis 2030 gestützt.
Wizz Air teilte ferner mit, dass 36 Bestellungen des Langstreckenflugzeugs A321XLR in Schmalrumpfflugzeuge des Typs A321neo umgewandelt werden, so dass die A321XLR-Bestellung auf 11 Maschinen reduziert wird. Die insgesamt 273 ausstehenden Flugzeugbestellungen bleiben bestehen, lediglich der Zeitplan und der Mix seien angepasst worden, so das Unternehmen.
In London fallen die Papiere von Wizz Air am Freitag zeitweise um 0,85 Prozent auf 9,99 GBP, Airbus-Aktien tendieren daneben via XETRA 0,24 Prozent tiefer auf 208,05 Euro.
DOW JONES
