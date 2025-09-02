|Kurse + Charts + Realtime
02.09.2025 17:58:25
Verluste in Zürich: SLI sackt letztendlich ab
Mit dem SLI ging es am zweiten Tag der Woche abwärts.
Der SLI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 1.04 Prozent leichter bei 1’983.36 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0.238 Prozent tiefer bei 1’999.39 Punkten, nach 2’004.15 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2’003.69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1’980.82 Einheiten.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, einen Stand von 1’968.77 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 02.06.2025, einen Stand von 1’986.72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2024, notierte der SLI bei 2’015.99 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 3.22 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2’146.62 Punkten. Bei 1’721.32 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 0.69 Prozent auf 262.00 CHF), Swatch (I) (+ 0.35 Prozent auf 143.25 CHF), Givaudan (+ 0.18 Prozent auf 3’398.00 CHF), Richemont (+ 0.11 Prozent auf 139.00 CHF) und Swisscom (+ 0.00 Prozent auf 581.00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Adecco SA (-6.25 Prozent auf 24.00 CHF), VAT (-4.06 Prozent auf 257.70 CHF), Partners Group (-3.24 Prozent auf 1’061.00 CHF), Straumann (-2.36 Prozent auf 92.74 CHF) und Sika (-2.35 Prozent auf 180.90 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 6’167’856 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 221.029 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.91 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
