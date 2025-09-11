Verluste in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Schlussendlich schloss der SDAX den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0.01 Prozent) bei 16’534.17 Punkten ab. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 83.906 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.074 Prozent auf 16’547.72 Punkte an der Kurstafel, nach 16’535.50 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16’510.45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16’643.70 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0.344 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 11.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17’194.55 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.06.2025, den Stand von 17’141.42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2024, bewegte sich der SDAX bei 13’248.47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 19.06 Prozent zu. Bei 18’206.72 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’183.63 Punkten markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Douglas (+ 5.27 Prozent auf 11.98 EUR), DEUTZ (+ 3.96 Prozent auf 9.72 EUR), Stabilus SE (+ 2.51 Prozent auf 24.55 EUR), STRATEC SE (+ 2.23 Prozent auf 27.50 EUR) und Mutares (+ 2.00 Prozent auf 30.65 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil LPKF Laser Electronics (-8.57 Prozent auf 7.04 EUR), CANCOM SE (-4.49 Prozent auf 23.40 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-3.17 Prozent auf 6.73 EUR), Amadeus Fire (-2.67 Prozent auf 54.60 EUR) und Energiekontor (-2.56 Prozent auf 41.85 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX ist die DEUTZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’452’418 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5.291 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch