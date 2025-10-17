UnitedHealth Aktie News: Anleger schicken UnitedHealth am Freitagabend ins Minus

Um 20:26 Uhr fiel die UnitedHealth-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 355,88 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 46'239 Punkten steht. Das Tagestief markierte die UnitedHealth-Aktie bei 351,48 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 351,84 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 650'592 UnitedHealth-Aktien.

Am 12.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 630,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 43,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 234,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,55 USD. Im Vorjahr hatte UnitedHealth 8,18 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. UnitedHealth gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,51 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 111.62 Mrd. USD gegenüber 100.82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UnitedHealth einen Gewinn von 16,23 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

Michael Burry: Diese Aktien hielt der "Big Short"-Investor im 2. Quartal 2025

Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot

UnitedHealth-Aktie steigt: Bank of America hebt Kursziel an