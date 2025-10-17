Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’644 -0.5%  SPI 17’362 -0.5%  Dow 46’250 0.7%  DAX 23’831 -1.8%  Euro 0.9250 -0.2%  EStoxx50 5’607 -0.8%  Gold 4’243 -1.9%  Bitcoin 84’710 -1.0%  Dollar 0.7927 0.0%  Öl 61.4 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
ETFs vs. Indexfonds: Was ist eigentlich der Unterschied?
Amazon-Aktie im Blick: Kann der Tech-Gigant im KI-Rennen noch aufholen?
Wie viel Anleger mit einem Investment in SHIBA INU von vor 1 Jahr verloren hätten
Suche...

UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.10.2025 20:27:13

UnitedHealth Aktie News: Anleger schicken UnitedHealth am Freitagabend ins Minus

UnitedHealth Aktie News: Anleger schicken UnitedHealth am Freitagabend ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 355,88 USD ab.

UnitedHealth
275.01 CHF -4.25%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr fiel die UnitedHealth-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 355,88 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 46'239 Punkten steht. Das Tagestief markierte die UnitedHealth-Aktie bei 351,48 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 351,84 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 650'592 UnitedHealth-Aktien.

Am 12.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 630,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 43,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 234,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,55 USD. Im Vorjahr hatte UnitedHealth 8,18 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. UnitedHealth gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,51 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 111.62 Mrd. USD gegenüber 100.82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UnitedHealth einen Gewinn von 16,23 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

Michael Burry: Diese Aktien hielt der "Big Short"-Investor im 2. Quartal 2025

Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot

UnitedHealth-Aktie steigt: Bank of America hebt Kursziel an


Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com