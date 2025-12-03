Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’858 -0.3%  SPI 17’684 -0.1%  Dow 47’436 -0.1%  DAX 23’749 0.2%  Euro 0.9335 0.0%  EStoxx50 5’707 0.4%  Gold 4’221 0.4%  Bitcoin 74’388 1.4%  Dollar 0.7997 -0.4%  Öl 63.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
Inditex-Aktie springt hoch: Zara-Mutter meldet besseres Ergebnis als gedacht
GaN-Patentstreit: ITC untersucht angebliche Verletzung durch Infineon - Aktie hält Kurs
Airbus SE-Aktie: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc.
HUGO BOSS-Aktie bricht ein: Modekonzern stellt Anleger auf Übergangsjahr ein
UBS-Aktie leichter: Fonds zieht Beschwerde gegen Gutachter zurück
Suche...
Plus500 Depot

UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Gutachter-Streit 03.12.2025 14:25:00

UBS-Aktie leichter: Fonds zieht Beschwerde gegen Gutachter zurück

UBS-Aktie leichter: Fonds zieht Beschwerde gegen Gutachter zurück

Ein Investmentfonds gibt seinen Widerstand gegen die vom Handelsgericht Zürich eingesetzten Experten im CS-Bewertungsverfahren auf.

UBS
30.94 CHF -0.44%
Kaufen Verkaufen
Ein Investmentfonds hat seine Beschwerde gegen die Ernennung von zwei Gutachtern durch das Handelsgericht Zürich im Streit um den Wert der CS-Aktien im März 2023 zurückgezogen. Dies geht aus einer am Mittwoch publizierten Verfügung des Bundesgerichts hervor.

Eine Vielzahl von Anlegern reichte Mitte Februar 2024 Klage beim Handelsgericht Zürich ein. Die Kläger verlangen eine bessere Entschädigung für die an die UBS verkauften CS-Anteile.

Das Handelsgericht ernannte Peter Leibfried und Roger Neininger als Gutachter. Leibfried ist ordentlicher Professor für Audit und Accounting an der Universität St. Gallen. Neininger ist ehemaliger Partner, CEO und Verwaltungsratspräsident von KPMG Schweiz. Das Duo sollte die Bewertung der Credit Suisse per 19. März 2023 vornehmen.

Zweifel an Unabhängigkeit

Gegen die Ernennung der beiden Gutachter legte der Investmentfonds Beschwerde beim Bundesgericht ein, weil die Partei Zweifel an der Unabhängigkeit der Experten hatte. Nun hat der Fonds die Beschwerde zurückgezogen, wie aus der Verfügung des Bundesgerichts hervorgeht.

Die Aktionäre der CS erhielten im Rahmen der Übernahme eine UBS-Aktie für 22,48 Credit-Suisse-Anteile. Das entsprach zum Zeitpunkt der Ankündigung der Transaktion im März 2023 rund 3 Milliarden Franken für die ganze Bank. (Verfügung 4A_460/2025 vom 24.11.2025)

Die UBS-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,41 Prozent auf 30,93 CHF.

Lausanne (awp/sda)

Weitere Links:

UBS-Aktie wenig bewegt: Frühere Credit-Suisse-Mitarbeiterin wegen Geldwäscherei angeklagt

Bildquelle: Yu Lan / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu UBS

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
02.12.25 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 UBS Underweight Barclays Capital
07.11.25 UBS Underweight Barclays Capital
06.11.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
03.11.25 UBS Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’857.80 03.12.2025 14:17:30
Long 10’693.16 8.59 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

UBS 30.94 -0.44% UBS

Meistgelesene Nachrichten

Bayer-Aktie schnellt hoch: Bayer erhält wichtige Rückendeckung im Glyphosat-Verfahren
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nestlé-Aktie gibt nach: Offenbar Verkauf von Blue Bottle Coffee geprüft
US-Rekordaufträge treiben RENK-Aktie nach oben - Rheinmetall & HENSOLDT ziehen mit
Alternative zu NVIDIA-Investment? - Deshalb könnte sich der SoundHound AI-Aktienkurs bis 2026 verdoppeln
Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten
Aktien von Warner Bros und Netflix uneins: Rennen um Medienkonzern geht offenbar weiter - Netflix weiter dabei
SMI nach Inflationszahlen wenig bewegt -- DAX mit leichten Gewinnen -- Anleger in Asien uneins - Börsen schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Airbus-Aktie fällt: A320-Rumpfdefekt drückt November-Zahlen - Airbus bewertet weitere Schritte
HUGO BOSS-Aktie bricht ein: Modekonzern stellt Anleger auf Übergangsjahr ein

finanzen.net News

Datum Titel
14:23 Kreise: Längere Kurzarbeit soll Arbeitsmarkt stabilisieren
14:19 ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Inditex auf 61 Euro - 'Kaufen'
14:17 Aktien Frankfurt: Dax legt etwas zu - Hugo Boss brechen ein
14:13 Von der Leyen präsentiert Plan zur Nutzung von Russen-Geld
14:09 Mercedes-Chef Källenius bleibt Europas oberster Autolobbyist
14:08 ROUNDUP/Verband: Politik kann E-Auto-Nachfrage deutlich ankurbeln
14:06 Weiterer großer Streamingdienst startet bald in Deutschland
14:05 Bauch und Lünenborg verstärken dpa-Aufsichtsrat
14:04 Indiens Regierung nimmt strittige Entscheidung zu Pflicht-App zurück
14:02 Start in harten Tarifstreit im öffentlichen Dienst - Warnstreiks möglich