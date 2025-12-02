Optimismus in Zürich: SMI am Dienstagmittag fester

Um 12:08 Uhr klettert der SMI im SIX-Handel um 0.47 Prozent auf 12’911.36 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.476 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.141 Prozent leichter bei 12’832.63 Punkten, nach 12’850.73 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12’914.30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 12’819.39 Einheiten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der SMI einen Wert von 12’234.50 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, wies der SMI einen Stand von 12’088.36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, wurde der SMI mit 11’829.24 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 11.07 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 13’199.05 Punkten. Bei 10’699.66 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 1.94 Prozent auf 92.62 CHF), Roche (+ 1.42 Prozent auf 313.40 CHF), Holcim (+ 1.38 Prozent auf 76.14 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.12 Prozent auf 57.86 CHF) und Givaudan (+ 0.89 Prozent auf 3’415.00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Swisscom (-1.31 Prozent auf 565.00 CHF), Kühne + Nagel International (-0.80 Prozent auf 160.80 CHF), Lonza (-0.68 Prozent auf 551.40 CHF), Partners Group (-0.66 Prozent auf 936.80 CHF) und Sonova (-0.44 Prozent auf 202.50 CHF).

Welche SMI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 504’761 Aktien gehandelt. Mit 262.086 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.41 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.02 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch