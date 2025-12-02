SIX-Handel: SLI präsentiert sich fester

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0.36 Prozent fester bei 2’087.70 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.166 Prozent auf 2’076.86 Punkte an der Kurstafel, nach 2’080.31 Punkten am Vortag.

Bei 2’088.02 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2’073.48 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Wert von 2’011.15 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1’983.36 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 02.12.2024, einen Stand von 1’949.76 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8.65 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’146.62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’721.32 Punkten erreicht.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 1.94 Prozent auf 92.62 CHF), Roche (+ 1.42 Prozent auf 313.40 CHF), Holcim (+ 1.38 Prozent auf 76.14 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.12 Prozent auf 57.86 CHF) und VAT (+ 0.99 Prozent auf 368.30 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Swisscom (-1.31 Prozent auf 565.00 CHF), Temenos (-0.82 Prozent auf 72.50 CHF), Kühne + Nagel International (-0.80 Prozent auf 160.80 CHF), Lonza (-0.68 Prozent auf 551.40 CHF) und Partners Group (-0.66 Prozent auf 936.80 CHF).

Welche SLI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 504’761 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 262.086 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

