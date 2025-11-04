UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
04.11.2025 12:10:00
UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die UBS-Aktie in den Fokus genommen.
Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Einschätzung der UBS-Aktie veröffentlicht.
8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten empfehlen die UBS-Aktie zu verkaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für UBS ein Kursziel von 34,70 CHF. Dies bedeutet einen Anstieg von 3,97 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 30,73 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|37,00 CHF
|20,40
|31.10.2025
|Deutsche Bank AG
|36,00 CHF
|17,15
|30.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|38,00 CHF
|23,66
|30.10.2025
|RBC Capital Markets
|34,00 CHF
|10,64
|29.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|37,00 CHF
|20,40
|29.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|38,00 CHF
|23,66
|29.10.2025
|Deutsche Bank AG
|36,00 CHF
|17,15
|08.10.2025
|RBC Capital Markets
|34,00 CHF
|10,64
|07.10.2025
|Morgan Stanley
|28,00 CHF
|-8,88
|06.10.2025
|Barclays Capital
|29,00 CHF
|-5,63
|03.10.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Yu Lan / Shutterstock.com,Keystone
Nachrichten zu UBS
|
09:29
|UBS Aktie News: UBS verzeichnet am Vormittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich in Rot: SLI sackt zum Start ab (finanzen.ch)
|
09:28