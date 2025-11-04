UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Einschätzung der UBS-Aktie veröffentlicht.

8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten empfehlen die UBS-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für UBS ein Kursziel von 34,70 CHF. Dies bedeutet einen Anstieg von 3,97 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 30,73 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 37,00 CHF 20,40 31.10.2025 Deutsche Bank AG 36,00 CHF 17,15 30.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 38,00 CHF 23,66 30.10.2025 RBC Capital Markets 34,00 CHF 10,64 29.10.2025 Jefferies & Company Inc. 37,00 CHF 20,40 29.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 38,00 CHF 23,66 29.10.2025 Deutsche Bank AG 36,00 CHF 17,15 08.10.2025 RBC Capital Markets 34,00 CHF 10,64 07.10.2025 Morgan Stanley 28,00 CHF -8,88 06.10.2025 Barclays Capital 29,00 CHF -5,63 03.10.2025

Redaktion finanzen.ch