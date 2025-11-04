Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
UBS Aktie

Analysen des Monats 04.11.2025 12:10:00

UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die UBS-Aktie in den Fokus genommen.

UBS
29.91 CHF -2.14%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Einschätzung der UBS-Aktie veröffentlicht.

8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten empfehlen die UBS-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für UBS ein Kursziel von 34,70 CHF. Dies bedeutet einen Anstieg von 3,97 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 30,73 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG37,00 CHF20,4031.10.2025
Deutsche Bank AG36,00 CHF17,1530.10.2025
JP Morgan Chase & Co.38,00 CHF23,6630.10.2025
RBC Capital Markets34,00 CHF10,6429.10.2025
Jefferies & Company Inc.37,00 CHF20,4029.10.2025
JP Morgan Chase & Co.38,00 CHF23,6629.10.2025
Deutsche Bank AG36,00 CHF17,1508.10.2025
RBC Capital Markets34,00 CHF10,6407.10.2025
Morgan Stanley28,00 CHF-8,8806.10.2025
Barclays Capital29,00 CHF-5,6303.10.2025

Redaktion finanzen.ch

