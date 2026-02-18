Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Tesla Model Y: Überraschender Spitzenreiter 2026!
NVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Gelingt dem KI-Giganten die nächste Überraschung?
Warren Buffett setzt auf Japan-Aktien: So profitiert Berkshire Hathaway
Bitcoin-ETFs unter Druck: Institutionelle Investoren ziehen Gelder ab
Tesla-Aktie vor neuem Impuls? Musk stellt Serienproduktion des Semi 2026 in Aussicht
Gewinner 18.02.2026 03:43:15

Tesla Model Y: Überraschender Spitzenreiter 2026!

E- und Hybridtechnik setzten sich durch: Diese Top-Modelle erreichen 2026 auf dem US-Markt laut Consumer Reports die Spitzenplätze.

• Laut Consumer Reports sind alle Top-10-Picks 2026 hybrid oder elektrisch
• Die meisten Top Picks stammen von japanischen Herstellern wie Honda, Toyota und Subaru und überzeugen mit Effizienz und Zuverlässigkeit
• Auch US-Hersteller wie Ford und Tesla sichern Top-Plätze

Die unabhängige Non-Profit-Organisation für Forschung, Produkttests und Verbraucherschutz, Consumer Reports, hat seine jährliche Liste der "Top 10" besten Neuwagen, Trucks und SUVs 2026 veröffentlicht - und sie überrascht: Zum ersten Mal sind alle Top-Modelle hybrid, als Hybridversion erhältlich oder vollelektrisch. Doch welche Fahrzeuge schaffen es auf die Liste der Experten - und welches Modell sticht in der E-Auto-Kategorie besonders hervor?

Warum die "Top Picks" wichtig sind

Die Empfehlungen der Organisation sollen Käufern helfen, ein Auto zu finden, das zuverlässig und sicher ist und ausserdem langfristig den eigenen Ansprüchen gerecht wird. Laut Phil Radford, Präsident und CEO von Consumer Reports, erleichtern die Top Picks den Autokauf, weil sie hochwertige Fahrzeuge aufzeigen, die Prioritäten, Budget und Bedürfnisse der Käufer erfüllen, wie er im aktuellen Report zitiert wird.

So wurden die Gewinner ermittelt

Laut Consumer Reports basiert die Bewertung der verschiedenen Fahrzeuge auf Fahrtests, Mitgliederumfragen zu Zuverlässigkeit und Besitzerzufriedenheit sowie Crash-Testergebnissen von Behörden und Versicherungen. Auch der Aspekt des automatischen Notbremssystems, das bei allen Gewinnern zur Serienausstattung gehört und Fussgänger im Strassenverkehr erkennt und auch bei höheren Geschwindigkeiten funktioniert, spielt in die Bewertung mit rein.

"Alle zehn Top Picks haben einige wichtige Gemeinsamkeiten: Sie schnitten in unseren umfassenden Fahrtests aussergewöhnlich gut ab, erhielten hohe Bewertungen in puncto Sicherheit, Zuverlässigkeit und Zufriedenheit der Besitzer, und unser Expertenteam würde sie ohne Zögern Freunden und Familie empfehlen", erklärt Alex Knizek, stellvertretender Direktor der Fahrzeugtestentwicklung bei Consumer Reports, in der Mitteilung.

Hybridmodelle dominieren die Top-Auswahl

Besonders Hybridfahrzeuge sind auf der Liste von Consumer Reports stark vertreten, da sie häufig schnellere Beschleunigung, leisere Innenräume und eine höhere Kraftstoffeffizienz bieten, als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Zu den Gewinnern zählen der Honda Civic, der Toyota Camry in der Mittelklasse, SUVs wie der Subaru Crosstrek, der Subaru Forester, der Toyota Grand Highlander sowie der Luxus-SUV Lexus NX. Bei den Pickups überzeugen der Ford Maverick und F-150, während im Luxussegment der BMW X5 hervorsticht. Während die Hybridmodelle die Liste dominieren, kann sich im reinen Elektro-Segment nur ein einziges Modell durchsetzen.

Das Highlight unter den Elektrofahrzeugen

Im reinen Elektrosegment nimmt der Tesla Model Y die Spitzenposition ein. Laut Consumer Reports verbindet der Model Y praktisches Design und sportliche Dynamik in einem kompakten SUV. Die grosszügige Reichweite sorge für entspanntes Fahren - zusätzlich profitieren Fahrer vom Zugang zu Teslas umfangreichen Supercharger-Netzwerk. Fahrwerk und Kabine wurden im neuen Model Y überarbeitet und bieten so noch mehr Komfort. Auch das Interieur wurde aufgewertet und in der Premium-Ausstattung steht nun ein zusätzlicher Touchscreen für die Rücksitze zur Verfügung. Es überzeugt weiterhin mit dynamischer Beschleunigung, präzisem Handling und komfortablen Sitzen, während die Sicht nach vorn ungehindert bleibt, führt die Organisation weiter aus.

Consumer Reports zufolge, konnte auch die Allradversion mit Langstreckenbatterie im Autobahn-Reichweitentest punkten und erzielte 331 Meilen bei 70 mph. Auch in puncto Ladegeschwindigkeit kann der Model Y glänzen: Beim Aufladen zu Hause kommen pro Stunde rund 42 Meilen Reichweite hinzu. Ausserdem bieten die Vordersitze hohen Komfort, während auch die Rückbank ausreichend Platz für Passagiere bietet. Ausserdem wurde die Zuverlässigkeit des Fahrzeugs weiter verbessert. Der Model Y kann sich so die Spitzenposition unter den Elektrofahrzeugen sichern.

Die Top-10-Liste 2026 zeigt, dass elektrifizierte Antriebe zunehmend die Spitzenplätze erobern - von effizienten Hybriden bis hin zum Tesla Model Y, dem einzigen rein elektrischen Fahrzeug unter den Top Picks von Consumer Reports.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Josh Edelson/AFP/Getty Images,ROBYN BECK/AFP/Getty Images,Nadezda Murmakova / Shutterstock.com
