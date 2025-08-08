|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|IAA Mobility
|
08.08.2025 15:09:03
Tesla-Aktie schwächer: Keine Teilnahme an Münchner Automesse
Tesla kommt nicht zur diesjährigen IAA Mobility.
Bei der letzten IAA vor zwei Jahren war Tesla auf der Messe vertreten und hatte dort unter anderem die Deutschlandpremiere seines überarbeiteten Fahrzeugs Model 3 gefeiert. Verglichen mit anderen Herstellern war der Auftritt damals aber eher klein.
Tesla hat in Europa und Deutschland zuletzt stark an Marktanteilen und Beliebtheit eingebüsst. In den ersten sieben Monaten des Jahres liegt der Konzern bei den Elektroauto-Neuzulassungen hierzulande nur noch auf Rang 9. Vor einigen Jahren war er noch Spitzenreiter.
Immer wieder Proteste gegen Tesla
Zudem gab es zuletzt immer wieder Proteste gegen Tesla, wobei die politischen Aktivitäten von Chef Elon Musk eine zentrale Rolle spielten. Auch Autos der Marke wurden angezündet. Ob es einen Zusammenhang dieser Entwicklungen zum Verzicht auf einen IAA-Auftritt gibt, ist allerdings völlig unklar.
Die IAA findet dieses Jahr nach 2023 und 2021 zum dritten Mal in München statt. Beide Male wurde sie von Protesten begleitet, die 2023 aber insgesamt kleiner ausfielen als bei der ersten Münchner Ausgabe der Messe.
Anfang Juli hatte die IAA von steigenden Flächenbuchungen und einer verstärkten Internationalität der Aussteller berichtet. Unter anderem war schon zu diesem Zeitpunkt eine Rekordzahl an chinesischen Unternehmen angemeldet.
Die an der NASDAQ gelistete Tesla-Aktie verliert zeitweise 0,47 Prozent auf 320,75 Dollar.
/ruc/DP/jha
MÜNCHEN/BERLIN (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu Tesla
|
14:43
|Neues Konzept in Planung: Tesla erwägt offenbar kleineren Elektro-Pickup (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Tesla-Aktie im Fokus: Neuer Tesla-Prototyp in China gesichert - Ist das das neue Budget-Modell? (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Tesla Aktie News: Tesla fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Tesla-Aktie trotzdem gefragt: Vorwurf des Wertpapierbetrugs - Anleger verklagen Tesla und Elon Musk (finanzen.ch)
|
06.08.25