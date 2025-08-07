Tesla-Aktie im Fokus: Neuer Tesla-Prototyp in China gesichert - Ist das das neue Budget-Modell?

• Getarnter Prototyp mit leicht kürzerem Radstand, getrennten Lichtern und ohne Glasdach• Stoffsitze und weniger Ausstattung sollen die Kosten senken• Marktstart im vierten Quartal 2025, Preis ab etwa 36'000 US-Dollar

Das Timing ist bemerkenswert, denn erst vor wenigen Tagen hatte Tesla-Chef Elon Musk auf der Q2-Konferenz bestätigt, dass die ersten Exemplare des bezahlbareren Modells bereits produziert wurden.

Getarnter Prototyp offenbart erste Details des Budget-Modells

Das auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo veröffentlichte Video zeigt ein stark verhülltes Fahrzeug an einer Ladestation, das direkt neben einem herkömmlichen Model Y geparkt war - eine Konstellation, die optimale Vergleichsmöglichkeiten bot. Wie aus einem Beitrag von Teslamag.de hervorgeht, scheint der Radstand des neuen Modells gleich geblieben oder nur leicht verkürzt worden zu sein. Besonders auffällig sind die Unterschiede bei den Lichteinheiten: Während der aktuelle Model Y nach seinem Facelift über ein durchgehendes Lichtband verfügt, kehrt die günstigere Variante zu getrennten Scheinwerfern und Rückleuchten zurück.

Die äussere Formgebung erinnert stark an den bekannten Model Y, allerdings mit einer wichtigen Ausnahme: Tesla verzichtet bei diesem Modell erstmals seit Jahren auf das charakteristische Panorama-Glasdach. Diese Entscheidung dürfte primär kostentechnische Gründe haben und markiert einen deutlichen Wandel in der Tesla-Designphilosophie. Beobachter spekulieren bereits über eine mögliche Bezeichnung als "Model Q", auch wenn Tesla bislang keine offizielle Namensgebung bestätigt hat.

Kosteneinsparungen durch reduzierte Ausstattung und Materialien

Die Strategie hinter dem günstigeren Model Y-Ableger wird bei einem Blick in den Innenraum besonders deutlich. Statt der üblichen Lederausstattung setzt Tesla auf kostengünstige Stoffsitze, die nicht nur preiswerter in der Herstellung sind, sondern auch umweltbewusste Käufer ansprechen könnten. Darüber hinaus entfällt der für die zweite Sitzreihe vorgesehene Bildschirm, was weitere Kosteneinsparungen ermöglicht.

Wie aus einem Bericht von Shop4Tesla hervorgeht, verfolgt Tesla das ehrgeizige Ziel, die Herstellungskosten um etwa 20 Prozent zu reduzieren, ohne dabei das typische Tesla-Fahrerlebnis grundlegend zu beeinträchtigen. Das Projekt läuft intern unter der Bezeichnung "E41" und soll zunächst in den bestehenden Produktionsstätten in Fremont und der Giga Texas gefertigt werden. Tesla nutzt dabei dieselben Produktionslinien wie für den Model 3 und den regulären Model Y, was zusätzliche Investitionen in neue Fertigungsanlagen vermeidet.

Marktstart im vierten Quartal 2025 geplant

Tesla-Chef Elon Musk bestätigte bei der jüngsten Quartalspräsentation, dass die Serienproduktion des günstigeren Modells bereits in kleinem Umfang angelaufen ist. Die breite Markteinführung soll jedoch erst im vierten Quartal 2025 erfolgen, nachdem sich das Unternehmen im dritten Quartal zunächst auf die Produktion der bestehenden Modelle konzentrieren will. Musk kündigte an, dass bezahlbarere Modelle dann "für alle verfügbar" werden sollen.

Laut dem Bericht von Shop4Tesla rechnen Experten mit einem Einstiegspreis von rund 36'000 US-Dollar, was umgerechnet etwa 33'000 Euro entspräche. Sollte Tesla sogar die 30'000-Dollar-Marke unterschreiten können, würde dies das Budget-Segment der Elektromobilität grundlegend verändern. Besonders interessant ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund des intensiven Wettbewerbs auf dem chinesischen Markt, wo Tesla kontinuierlich Marktanteile an einheimische Konkurrenten wie Xiaomi verliert.

Die Einführung eines günstigeren Model Y-Ablegers könnte für Tesla zum entscheidenden Schachzug werden, um sowohl in China als auch in anderen Märkten wieder an Boden zu gewinnen. Für Anleger signalisiert diese Strategie Teslas Bereitschaft, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren und neue Zielgruppen zu erschliessen. Ob das Projekt tatsächlich den erhofften Erfolg bringt, wird sich wohl in den ersten Quartalen 2026 zeigen, wenn die ersten Verkaufszahlen vorliegen.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch