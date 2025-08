TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Elmos Semiconductor-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Elmos Semiconductor-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Elmos Semiconductor-Aktie an diesem Tag bei 21.15 EUR. Wer vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert hat, hat nun 47.281 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’132.39 EUR, da sich der Wert einer Elmos Semiconductor-Aktie am 01.08.2025 auf 87.40 EUR belief. Die Steigerung von 1’000 EUR zu 4’132.39 EUR entspricht einer Performance von +313.24 Prozent.

Jüngst verzeichnete Elmos Semiconductor eine Marktkapitalisierung von 1.50 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Elmos Semiconductor-Anteile an der Börse XETRA war der 11.10.1999. Der Erstkurs des Elmos Semiconductor-Papiers lag beim Börsengang bei 22.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch