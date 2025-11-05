TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verliert am Mittwochnachmittag

Der TecDAX sinkt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1.42 Prozent auf 3’559.45 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 581.263 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0.323 Prozent schwächer bei 3’599.21 Punkten, nach 3’610.86 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3’599.26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3’524.31 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 1.88 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 3’734.20 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 05.08.2025, einen Wert von 3’800.45 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2024, den Wert von 3’336.47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 3.57 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3’994.94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3’010.36 Zählern.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 7.99 Prozent auf 16.96 EUR), Kontron (+ 5.00 Prozent auf 22.24 EUR), Nordex (+ 2.31 Prozent auf 26.60 EUR), Nemetschek SE (+ 0.81 Prozent auf 99.10 EUR) und United Internet (+ 0.45 Prozent auf 27.06 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil EVOTEC SE (-15.33 Prozent auf 6.00 EUR), Siemens Healthineers (-6.64 Prozent auf 45.98 EUR), QIAGEN (-3.52 Prozent auf 38.28 EUR), Siltronic (-3.23 Prozent auf 49.50 EUR) und Drägerwerk (-2.94 Prozent auf 69.30 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im TecDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4’140’722 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 260.566 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.01 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch