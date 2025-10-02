Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
|2'000 Jobs gesichert
|
02.10.2025 07:02:00
Ströer-Aktie sinkt: Ströer X kauft Amevida
Ströer X hat den Callcenter-Spezialisten Amevida mit Sitz in Gelsenkirchen übernommen.
Im Rahmen der Transaktion blieben mehr als 2'000 der insgesamt rund 2'400 Arbeitsplätze an verschiedenen Standorten in Deutschland erhalten. Ströer X (Leipzig) ist die Dialogmarketing-Tochter des MDAX-Konzerns Ströer (Köln).
"Wir sind sehr froh darüber, dass wir eine für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukunftsfähige und sozialverträgliche Lösung finden konnten", sagte Matthias Eickhoff, Vorstandsvorsitzender der Amevida.
Amevida war aufgrund eines schwierigen Marktumfeldes und gestiegener Kosten in die Krise geraten. Während des Insolvenzverfahrens in Eigenregie blieb der Geschäftsbetrieb in vollem Umfang erhalten, alle Kundenaufträge wurden fortgeführt.
Ströer X teilte mit, dass man mit der Übernahme die Wachstumsstrategie fortsetze. Das Team von Amevida soll nun in die Ströer-X-Gruppe integriert werden. Die operative Übernahme sollte am Mittwoch erfolgen. Durch die Integration stärke Ströer X seine Präsenz in der Branche. "Wir sind überzeugt, dass diese Lösung eine nachhaltige, substanzielle Perspektive für Kunden, Mitarbeitende und Gläubiger schafft", so Uwe Lamnek, Chef von Ströer X.
Die Ströer-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 1,7 Prozent tiefer bei 37,65 Euro.
/fc/DP/men
GELSENKIRCHEN (awp international)
