Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels stärker

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0.47 Prozent stärker bei 44’175.61 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 18.036 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1.05 Prozent auf 44’430.09 Punkte an der Kurstafel, nach 43’968.64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 44’272.75 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 44’028.94 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1.03 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 08.07.2025, bei 44’240.76 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.05.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 41’368.45 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 08.08.2024, mit 39’446.49 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 4.21 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45’054.36 Punkte. Bei 36’611.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Apple (+ 4.24 Prozent auf 229.35 USD), Cisco (+ 2.70 Prozent auf 71.79 USD), UnitedHealth (+ 2.54 Prozent auf 250.89 USD), Visa (+ 1.41 Prozent auf 336.78 USD) und Amgen (+ 1.24 Prozent auf 288.23 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen IBM (-3.15 Prozent auf 242.27 USD), McDonalds (-0.80 Prozent auf 305.45 USD), Walt Disney (-0.40 Prozent auf 112.43 USD), Nike (-0.22 Prozent auf 74.19 USD) und Amazon (-0.20 Prozent auf 222.69 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 29’263’945 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.755 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Im Dow Jones weist die Merck-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

