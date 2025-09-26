|Konsequenzen
|
26.09.2025 21:14:00
Microsoft-Aktie höher: Microsoft sperrt KI und Cloud-Dienste für Israels Militär
Das Technologieunternehmen Microsoft stellt dem israelischen Verteidigungsministerium bestimmte Cloud- und KI-Dienste nicht mehr zur Verfügung.
"Wir stellen Technologie nicht zur Verfügung, um eine Massenüberwachung von Zivilisten zu ermöglichen. Dieses Prinzip haben wir in allen Ländern der Welt angewandt und seit mehr als zwei Jahrzehnten immer wieder darauf bestanden," betonte Smith.
Hintergrund ist ein Bericht der britischen Zeitung "The Guardian" vom 15. August, wonach eine Einheit des israelischen Militärs Microsofts Cloud-Plattform "Azure" für die Speicherung von Daten aus Telefongesprächen nutzen soll. Die Informationen sollen durch die Massenüberwachung von Zivilisten im Gazastreifen und dem Westjordanland gesammelt worden sein.
Microsoft hatte daraufhin eine Untersuchung der Vorwürfe angekündigt. Die Überprüfung sei zwar noch im Gange, das Unternehmen habe jedoch "Beweise gefunden, die Elemente der Berichterstattung des Guardian stützen," so Smith. Dabei handele es sich um die Nutzung von KI-Diensten und den Zugang zum niederländischen Azure-Rechenzentrum.
Das Unternehmen wolle sicherstellen, dass seine "Dienste nicht zur Massenüberwachung von Zivilisten verwendet werden," begründet Smith die Entscheidung, die dem israelischen Verteidigungsministerium mitgeteilt worden sei.
Die Microsoft-Aktie gewinnt an der NASDAQ zwischenzeitlich 0,86 Prozent auf 511,38 US-Dollar.
SEATTLE (awp international)
