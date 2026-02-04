Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dow Jones-Performance 04.02.2026

Starker Wochentag in New York: Dow Jones mittags fester

Starker Wochentag in New York: Dow Jones mittags fester

Der Dow Jones entwickelt sich am Mittwochmittag positiv.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.62 Prozent stärker bei 49’544.81 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18.855 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.239 Prozent auf 49’358.59 Punkte an der Kurstafel, nach 49’240.99 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49’649.86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 49’254.80 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1.57 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, lag der Dow Jones bei 48’382.39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 47’085.24 Punkte. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 04.02.2025, den Stand von 44’556.04 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.40 Prozent nach oben. Bei 49’653.13 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 47’853.04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amgen (+ 7.32 Prozent auf 363.39 USD), 3M (+ 4.50 Prozent auf 162.68 USD), Walt Disney (+ 4.02 Prozent auf 108.41 USD), Nike (+ 3.96 Prozent auf 63.34 USD) und Merck (+ 3.39 Prozent auf 119.77 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen NVIDIA (-3.63 Prozent auf 173.80 USD), IBM (-3.20 Prozent auf 284.88 USD), UnitedHealth (-2.84 Prozent auf 276.10 USD), Goldman Sachs (-2.32 Prozent auf 917.24 USD) und Amazon (-1.57 Prozent auf 234.87 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 17’733’032 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3.811 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.06 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

