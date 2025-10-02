Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’427 0.5%  SPI 17’117 0.6%  Dow 46’382 -0.1%  DAX 24’439 1.4%  Euro 0.9347 0.0%  EStoxx50 5’651 1.3%  Gold 3’830 -0.9%  Bitcoin 95’888 1.6%  Dollar 0.7997 0.3%  Öl 64.3 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rieter-Aktie bricht um ein Drittel ein: Kapitalerhöhung abgeschlossen
HENSOLDT-Aktie steigt nach Standorterweiterung - auch RENK und Rheinmetall mit Kursgewinnen
BMW-Aktie höher: Starkes Absatzplus auf US-Markt
Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Suche...

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 02.10.2025 17:58:36

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

So bewegte sich der Euro STOXX 50 zum Handelsende.

Siemens Energy
101.90 CHF 4.23%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 1.26 Prozent höher bei 5’651.36 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4.721 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.644 Prozent auf 5’617.17 Punkte an der Kurstafel, nach 5’581.21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5’674.55 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’617.17 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 2.48 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 02.09.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’291.04 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’318.72 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4’963.29 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14.91 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5’674.55 Punkten. Bei 4’540.22 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 4.21 Prozent auf 241.20 EUR), Siemens Energy (+ 4.13 Prozent auf 108.45 EUR), Infineon (+ 2.04 Prozent auf 34.24 EUR), BASF (+ 1.99 Prozent auf 43.66 EUR) und SAP SE (+ 1.89 Prozent auf 232.10 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Intesa Sanpaolo (-2.14 Prozent auf 5.57 EUR), UniCredit (-1.86 Prozent auf 63.46 EUR), Bayer (-1.75 Prozent auf 29.12 EUR), Allianz (-0.28 Prozent auf 362.30 EUR) und Deutsche Telekom (-0.24 Prozent auf 29.12 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5’966’017 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 320.972 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.48 erwartet. Eni-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.93 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
25.09.25 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.25 Infineon Overweight Barclays Capital
15.09.25 Infineon Outperform Bernstein Research
09.09.25 Infineon Buy UBS AG
08.09.25 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Intesa Sanpaolo, Howmet Aerospace & Iberdrola mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ ntesa Sanpaolo
NEU✅ Howmet Aerospac
NEU✅ Iberdrola

inklusive Rebalancing:
❌ Cintas
❌ Munic Re
❌ Deutsche Telekom

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Intesa Sanpaolo, Howmet Aerospace & Iberdrola mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:32 Oracle vom Cloudgeschäft beflügelt
14:15 Logo WHS Aufwärtstrend intakt: Gold Future nähert sich 4000 USD
13:18 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf Softwareone Holding AG
10:05 UBS Logo UBS KeyInvest: Europa - Qualität hat Vorrang / Intel - Neue Zeitrechnung
10:03 Pharma-Schwergewichte schieben SMI kräftig an
09:22 Marktüberblick: Pharmawerte im Rallymodus
01.10.25 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Intesa Sanpaolo, Howmet Aerospace & Iberdrola mit François Bloch
26.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf ams-OSRAM
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’918.16 19.71 B1LSOU
Short 13’208.18 13.65 JZUBSU
Short 13’685.06 8.84 BASSBU
SMI-Kurs: 12’427.18 02.10.2025 17:31:38
Long 11’843.57 17.74 SZDBEU
Long 11’646.29 13.80 S7MBDU
Long 11’127.47 8.84 BNJS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rieter-Aktie bricht um ein Drittel ein: Kapitalerhöhung abgeschlossen
HENSOLDT-Aktie steigt nach Standorterweiterung - auch RENK und Rheinmetall mit Kursgewinnen
3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Zinssenkungshoffnungen treiben die Kurse: SMI schliesst mit Gewinnen -- DAX behält Rekord im Blick -- Asiens Börsen schliessen höher
thyssenkrupp-Aktie in Rot: Verhandlungen mit Kretinsky über Stahl-Joint-Venture ergebnislos abgebrochen
Siemens Energy-Aktie gesucht: Goldman Sachs hebt Kursziel an
NEL ASA-Aktie mit kräftigem Kurssprung - Volatilität hält an
Lithium Americas-Aktie mit weiterem Kurssprung: Einstieg der US-Regierung bei wichtigem Lithium-Projekt
Roche-Aktie höher: Übernahmeangebot für 89bio offiziell gestartet
Aktien im Aufwind: BYD-Auslieferungen im September rückläufig - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden

Top-Rankings

3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}