Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index im Fokus
|
02.10.2025 17:58:36
Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind
So bewegte sich der Euro STOXX 50 zum Handelsende.
Am Donnerstag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 1.26 Prozent höher bei 5’651.36 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4.721 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.644 Prozent auf 5’617.17 Punkte an der Kurstafel, nach 5’581.21 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5’674.55 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’617.17 Zählern.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 2.48 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 02.09.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’291.04 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’318.72 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4’963.29 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14.91 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5’674.55 Punkten. Bei 4’540.22 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 4.21 Prozent auf 241.20 EUR), Siemens Energy (+ 4.13 Prozent auf 108.45 EUR), Infineon (+ 2.04 Prozent auf 34.24 EUR), BASF (+ 1.99 Prozent auf 43.66 EUR) und SAP SE (+ 1.89 Prozent auf 232.10 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Intesa Sanpaolo (-2.14 Prozent auf 5.57 EUR), UniCredit (-1.86 Prozent auf 63.46 EUR), Bayer (-1.75 Prozent auf 29.12 EUR), Allianz (-0.28 Prozent auf 362.30 EUR) und Deutsche Telekom (-0.24 Prozent auf 29.12 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5’966’017 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 320.972 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.48 erwartet. Eni-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.93 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
17:58
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
17:58
|XETRA-Handel: DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel: DAX klettert (finanzen.ch)
|
15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert (finanzen.ch)
|
15:58
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag stärker (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: DAX mittags fester (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|15.09.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|15.09.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|15.09.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Intesa Sanpaolo, Howmet Aerospace & Iberdrola mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ ntesa Sanpaolo
NEU✅ Howmet Aerospac
NEU✅ Iberdrola
inklusive Rebalancing:
❌ Cintas
❌ Munic Re
❌ Deutsche Telekom
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5’651.36
|1.26%
Börse aktuell - Live TickerZinssenkungshoffnungen treiben die Kurse: SMI schliesst mit Gewinnen -- DAX behält Rekord im Blick -- Asiens Börsen schliessen höher
Der heimische Aktienmarkt knüpfte am Donnerstag nahtlos an seine Vortagesgewinne an. Auch am deutschen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der Dow zeigt sich verhalten. Die Börsen in Fernost legten am Donnerstag zu. In China fand feiertagsbedingt weiter kein Handel statt.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}