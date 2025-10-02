Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

Am Donnerstag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 1.26 Prozent höher bei 5’651.36 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4.721 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.644 Prozent auf 5’617.17 Punkte an der Kurstafel, nach 5’581.21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5’674.55 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’617.17 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 2.48 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 02.09.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’291.04 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’318.72 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4’963.29 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14.91 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5’674.55 Punkten. Bei 4’540.22 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 4.21 Prozent auf 241.20 EUR), Siemens Energy (+ 4.13 Prozent auf 108.45 EUR), Infineon (+ 2.04 Prozent auf 34.24 EUR), BASF (+ 1.99 Prozent auf 43.66 EUR) und SAP SE (+ 1.89 Prozent auf 232.10 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Intesa Sanpaolo (-2.14 Prozent auf 5.57 EUR), UniCredit (-1.86 Prozent auf 63.46 EUR), Bayer (-1.75 Prozent auf 29.12 EUR), Allianz (-0.28 Prozent auf 362.30 EUR) und Deutsche Telekom (-0.24 Prozent auf 29.12 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5’966’017 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 320.972 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.48 erwartet. Eni-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.93 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch