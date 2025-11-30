Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’834 0.0%  SPI 17’653 0.1%  Dow 47’716 0.6%  DAX 23’837 0.3%  Euro 0.9322 -0.1%  EStoxx50 5’668 0.3%  Gold 4’216 1.4%  Bitcoin 73’206 -0.3%  Dollar 0.8032 -0.2%  Öl 63.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Die Performance der Kryptowährungen in KW 48: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Highlight Communications-Aktie: Höherer Verlust trotz Umsatzplus
HUGO BOSS-Aktie leicht belastet von möglichem Wechsel an der AR-Spitze
Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
Suche...
Plus500 Depot

PNE Aktie 2339409 / DE000A0JBPG2

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.11.2025 18:00:38

So schätzen Analysten die PNE-Aktie ein

PNE
9.42 CHF 0.10%
Kaufen Verkaufen

PNE Experten haben ihre Einschätzung der PNE-Aktie veröffentlicht.

2 Analysten empfehlen die PNE-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 16,40 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 6,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der PNE-Aktie von 10,20 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Warburg Research16,80 EUR64,7126.11.2025
SMC Research16,00 EUR56,8617.11.2025

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu PNE AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten