30.11.2025 18:00:38
So schätzen Analysten die PNE-Aktie ein
PNE Experten haben ihre Einschätzung der PNE-Aktie veröffentlicht.
2 Analysten empfehlen die PNE-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 16,40 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 6,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der PNE-Aktie von 10,20 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|16,80 EUR
|64,71
|26.11.2025
|SMC Research
|16,00 EUR
|56,86
|17.11.2025
Redaktion finanzen.ch
