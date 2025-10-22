LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 1529428 / US5024413065
22.10.2025 12:35:40
LVMH-Aktie steigt: Verkauf von Fenty Beauty-Anteilen im Gespräch
Der französische Luxusgüterkonzern LVMH prüft einem Agenturbericht zufolge mit Unterstützung der Investmentbank Evercore einen möglichen Verkauf seiner 50-prozentigen Beteiligung an Fenty Beauty.
LVMH Moet Hennessy Louis VuittonWie Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, könnte Fenty Beauty, das LVMH gemeinsam mit der Sängerin Rihanna hält, mit 1 bis 2 Milliarden US-Dollar bewertet werden.
123.50 EUR 1.23%
LVMH und Evercore lehnten auf Anfrage von Reuters eine Stellungnahme ab, während Fenty Beauty und Vertreter von Rihanna nicht unmittelbar auf Bitten um Stellungnahmen reagierten.
Im EURONEXT-Handel gewinnt die LVMH-AKtie zeitweise 1,39 Prozent auf 619,40 Euro.
DJG/DJN/brb/kla
DOW JONES
Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com
