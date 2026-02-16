Roche-Aktie im Fokus: Phase-III-Studie zu Gazyva überzeugt bei Nierenerkrankung

Roche kann einen weiteren Forschungserfolg vermelden. In einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie "Majesty" mit Gazyva/Gazyvaro (Obinutuzumab) wurden alle gesteckten Ziele erreicht. Der Wirkstoff wurde bei Patienten eingesetzt, die an membranöser Nephropathie leiden, einer chronischen Autoimmunerkrankung der Nieren.

Die Studienergebnisse zeigen laut Mitteilung vom Montag, dass nach zwei Jahren Behandlung mit Gazyva/Gazyvaro deutlich mehr Patientinnen und Patienten fast wieder gesund waren als mit dem bisherigen Standardmedikament Tacrolimus. Auch insgesamt konnte die Erkrankung bei Gazyva/Gazyvaro besser kontrolliert werden.

Gazyva/Gazyvaro könnte damit laut Roche die erste gezielt zugelassene Therapie für diese Erkrankung werden. Die Behandlung habe das Potenzial, die Nierenfunktion länger zu erhalten und schwere Komplikationen zu verhindern.

Roche kündigt an, die Daten auf einem bevorstehenden medizinischen Kongress vorzustellen und den Gesundheitsbehörden, einschliesslich der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde und der Europäischen Arzneimittel-Agentur, vorzulegen.

Die primäre membranöse Nephropathie ist den Angaben zufolge eine chronische Autoimmunerkrankung, die zu irreversiblen Nierenschäden und einer verminderten Nierenfunktion führen kann. Schätzungen zufolge sind fast 88'000 Menschen in der EU und über 96'000 in den USA betroffen. Bis zu 30 Prozent der Betroffenen entwickeln innerhalb von zehn Jahren ein Nierenversagen, das invasive Massnahmen wie Dialyse oder eine Nierentransplantation erforderlich macht. Gazyva/Gazyvaro habe das Potenzial, eine zugrunde liegende Ursache der Erkrankung gezielt anzugehen, wodurch die Nierenfunktion länger erhalten und lebensbedrohliche Komplikationen verhindert werden könnten, so Roche.

Gazyva/Gazyvaro ist in den USA und der EU bereits zur Behandlung von Erwachsenen mit aktiver Lupus-Nephritis zugelassen.

awp-robot/hr/uh