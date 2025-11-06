Siemens-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Hold

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray beschäftigte sich in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit den Optionen bezüglich der Anteile an Siemens Healthineers. Das enttäuschende operative Abschneiden der Konzerntochter und eine enttäuschende 2026er-Prognose verstärkten seiner Ansicht nach die Notwendigkeit, bei dem Gesundheitstechnik-Konzern auszusteigen.

Aktienauswertung: Die Siemens-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Siemens-Aktie konnte um 13:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.7 Prozent auf 246.65 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 6.75 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 209’489 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2025 legte die Aktie um 33.9 Prozent zu. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 vorlegen.

