Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 1.19 Prozent auf 23’107.42 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.177 Prozent auf 23’343.41 Punkte an der Kurstafel, nach 23’384.77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 23’074.12 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’343.41 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2.47 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23’065.47 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21’367.37 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 19’719.82 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 10.16 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 23’969.27 Punkte. 16’542.20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Analog Devices (+ 2.84 Prozent auf 236.99 USD), Palo Alto Networks (+ 2.14 Prozent auf 185.44 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 1.86 Prozent auf 398.04 USD), Keurig Dr Pepper (+ 1.76 Prozent auf 35.80 USD) und American Electric Power (+ 1.66 Prozent auf 114.54 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Intel (-6.42 Prozent auf 23.69 USD), AppLovin A (-4.97 Prozent auf 392.10 USD), Palantir (-4.63 Prozent auf 150.44 USD), Micron Technology (-4.62 Prozent auf 116.41 USD) und Arm (-3.00 Prozent auf 129.99 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 7’638’788 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.817 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Im NASDAQ 100 weist die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch