Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach

Zum Handelsende fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.22 Prozent auf 23’415.42 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.405 Prozent auf 23’607.54 Punkte an der Kurstafel, nach 23’703.45 Punkten am Vortag.

Bei 23’353.96 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 23’607.54 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.166 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 29.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23’308.30 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 29.05.2025, den Stand von 21’363.95 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 29.08.2024, einen Stand von 19’325.45 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 11.63 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 23’969.27 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Autodesk (+ 9.09 Prozent auf 314.70 USD), JDcom (+ 2.24 Prozent auf 31.07 USD), The Kraft Heinz Company (+ 1.19 Prozent auf 27.97 USD), Comcast (+ 1.19 Prozent auf 33.97 USD) und PepsiCo (+ 1.14 Prozent auf 148.65 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Marvell Technology (-18.60 Prozent auf 62.87 USD), Axon Enterprise (-4.43 Prozent auf 747.29 USD), Lucid (-4.35 Prozent auf 1.98 USD), CrowdStrike (-4.14 Prozent auf 423.70 USD) und Lam Research (-3.79 Prozent auf 100.15 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 61’022’947 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.797 Bio. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 präsentiert die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5.79 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

