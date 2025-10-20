Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’084.27
Pkt
266.32
Pkt
1.07 %
16:13:15
NASDAQ 100-Entwicklung 20.10.2025 16:01:03

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester

Machte sich der NASDAQ 100 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Am Montag erhöht sich der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0.93 Prozent auf 25’048.77 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.698 Prozent auf 24’991.10 Punkte an der Kurstafel, nach 24’817.95 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 25’073.83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’988.67 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24’626.25 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, den Stand von 23’065.47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20’324.04 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 19.42 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 25’195.28 Punkte. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell ON Semiconductor (+ 4.30 Prozent auf 54.79 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3.78 Prozent auf 300.84 USD), Micron Technology (+ 3.63 Prozent auf 209.73 USD), Lululemon Athletica (+ 3.57 Prozent auf 173.39 USD) und KLA-Tencor (+ 3.55 Prozent auf 1’146.00 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil AppLovin (-5.32 Prozent auf 567.46 USD), T-Mobile US (-0.77 Prozent auf 227.56 USD), Marvell Technology (-0.76 Prozent auf 87.28 USD), O Reilly Automotive (-0.75 Prozent auf 100.84 USD) und Charter A (-0.56 Prozent auf 251.73 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’338’695 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.818 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Inside Trading & Investment

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’106.44 19.85 UEBSLU
Short 13’375.46 13.93 B6CSKU
Short 13’914.89 8.69 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’605.16 20.10.2025 15:56:22
Long 12’090.77 19.85 SR6B4U
Long 11’785.35 13.55 SG1BPU
Long 11’263.91 8.69 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Milliardendeal: Holcim übernimmt Xella - Aktie mit Gewinnen
OpenAI-Deal mit AMD: Das überrascht selbst den NVIDIA-Chef
Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT: Nach Kurseinbruch jetzt wieder im Aufwind?
Börsengang von TKMS: Das erwartet Anleger und thyssenkrupp-Aktionäre
Top-Investoren greifen zu: Seagate Technology wird zum heimlichen KI-Gewinner
UBS-Aktie gibt nach: Technische Störung bei Twint und E-Banking
TKMS-Aktie feiert starken Börsengang: Erstkurs der thyssenkrupp-Tochter übertrifft Erwartungen
Handelskonflikt im Fokus: SMI leichter -- DAX wieder über 24'000 Punkten -- Wall Street in Grün -- Asiens Börsen letztlich mit kräftiger Erholung

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

