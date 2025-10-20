NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester

Am Montag erhöht sich der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0.93 Prozent auf 25’048.77 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.698 Prozent auf 24’991.10 Punkte an der Kurstafel, nach 24’817.95 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 25’073.83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’988.67 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24’626.25 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, den Stand von 23’065.47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20’324.04 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 19.42 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 25’195.28 Punkte. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell ON Semiconductor (+ 4.30 Prozent auf 54.79 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3.78 Prozent auf 300.84 USD), Micron Technology (+ 3.63 Prozent auf 209.73 USD), Lululemon Athletica (+ 3.57 Prozent auf 173.39 USD) und KLA-Tencor (+ 3.55 Prozent auf 1’146.00 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil AppLovin (-5.32 Prozent auf 567.46 USD), T-Mobile US (-0.77 Prozent auf 227.56 USD), Marvell Technology (-0.76 Prozent auf 87.28 USD), O Reilly Automotive (-0.75 Prozent auf 100.84 USD) und Charter A (-0.56 Prozent auf 251.73 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’338’695 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.818 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

