Merck Aktie News: Merck am Montagabend freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 3,6 Prozent auf 101,29 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 46'494 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 102,34 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,12 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'592'375 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 105,06 USD erreichte der Titel am 10.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 3,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2025 (73,32 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 27,61 Prozent Luft nach unten.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,24 USD aus. Am 30.10.2025 äusserte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.18 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,97 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

