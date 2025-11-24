Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’654 0.2%  SPI 17’387 0.3%  Dow 46’425 0.4%  DAX 23’239 0.6%  Euro 0.9313 0.0%  EStoxx50 5’529 0.3%  Gold 4’120 1.3%  Bitcoin 71’689 2.1%  Dollar 0.8080 0.0%  Öl 63.4 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539Sika41879292
Top News
thyssenkrupp nucera-Aktie fällt: Jahresumsatzausblick unter Markterwartung
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Web3-Plattform DappRadar macht dicht - Token unter Druck
EZB-Ratsmitglied Nagel: Euro-Aufwertung belastet, ist aber kein Risiko für die Stabilität
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Plus500 Depot

Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.11.2025 20:27:13

Merck Aktie News: Merck am Montagabend freundlich

Merck Aktie News: Merck am Montagabend freundlich

Die Aktie von Merck zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 101,29 USD zu.

Merck
82.39 CHF 5.94%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 3,6 Prozent auf 101,29 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 46'494 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 102,34 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,12 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'592'375 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 105,06 USD erreichte der Titel am 10.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 3,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2025 (73,32 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 27,61 Prozent Luft nach unten.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,24 USD aus. Am 30.10.2025 äusserte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.18 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,97 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 10 Jahren verdient

Cidara Therapeutics-Aktienkurs verdoppelt sich: Milliardenübernahme durch Merck & Co

Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 5 Jahren verdient


Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten