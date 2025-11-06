Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’299 -0.5%  SPI 16’989 -0.6%  Dow 46’851 -1.0%  DAX 23’744 -1.3%  Euro 0.9312 0.1%  EStoxx50 5’613 -1.0%  Gold 3’984 0.1%  Bitcoin 81’560 -3.1%  Dollar 0.8070 -0.4%  Öl 63.0 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526Idorsia36346343Swiss Re12688156
Top News
Ausblick: Dropbox gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Rheinmetall-Aktie fällt zurück: Umsatz und Gewinn gesteigert - Deal für ziviles Geschäft im Blick
SKAN-Aktie in Rot: Jahresziele dürften deutlich verfehlt werden
Aktien von Amrize und SIG fallen aus dem MSCI Global Standard Index - So reagiert die Börse
R&S-Aktie rutscht ab: Wachstumsambitionen wegen fehlender Installationskapazitäten reduziert
Suche...
Plus500 Depot

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 06.11.2025 17:58:47

Schwache Performance in Zürich: SLI verliert zum Handelsende

Schwache Performance in Zürich: SLI verliert zum Handelsende

Mit dem SLI ging es heute abwärts.

ABB
56.44 CHF -2.26%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag fiel der SLI via SIX zum Handelsschluss um 0.59 Prozent auf 2’010.74 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0.242 Prozent schwächer bei 2’017.75 Punkten, nach 2’022.65 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 2’019.52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’009.09 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der SLI bereits um 0.008 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 06.10.2025, bei 2’038.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1’958.92 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, wies der SLI 1’945.25 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 4.64 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2’146.62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’721.32 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Adecco SA (+ 6.33 Prozent auf 24.18 CHF), Swisscom (+ 3.23 Prozent auf 591.50 CHF), Geberit (+ 0.84 Prozent auf 623.00 CHF), Logitech (+ 0.50 Prozent auf 96.36 CHF) und Novartis (+ 0.33 Prozent auf 101.92 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Temenos (-3.93 Prozent auf 72.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.21 Prozent auf 56.58 CHF), ams-OSRAM (-2.11 Prozent auf 10.23 CHF), Partners Group (-2.00 Prozent auf 942.20 CHF) und Swatch (I) (-1.92 Prozent auf 160.75 CHF).

SLI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 3’579’116 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 225.784 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.04 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com