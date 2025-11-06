Schwache Performance in Zürich: SLI verliert zum Handelsende

Am Donnerstag fiel der SLI via SIX zum Handelsschluss um 0.59 Prozent auf 2’010.74 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0.242 Prozent schwächer bei 2’017.75 Punkten, nach 2’022.65 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 2’019.52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’009.09 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der SLI bereits um 0.008 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 06.10.2025, bei 2’038.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1’958.92 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, wies der SLI 1’945.25 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 4.64 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2’146.62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’721.32 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Adecco SA (+ 6.33 Prozent auf 24.18 CHF), Swisscom (+ 3.23 Prozent auf 591.50 CHF), Geberit (+ 0.84 Prozent auf 623.00 CHF), Logitech (+ 0.50 Prozent auf 96.36 CHF) und Novartis (+ 0.33 Prozent auf 101.92 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Temenos (-3.93 Prozent auf 72.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.21 Prozent auf 56.58 CHF), ams-OSRAM (-2.11 Prozent auf 10.23 CHF), Partners Group (-2.00 Prozent auf 942.20 CHF) und Swatch (I) (-1.92 Prozent auf 160.75 CHF).

SLI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 3’579’116 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 225.784 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.04 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

