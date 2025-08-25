Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Montagmittag im Plus

Um 12:28 Uhr ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 22,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Salzgitter-Aktie bei 22,82 EUR. Mit einem Wert von 22,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 47'844 Aktien.

Bei 29,72 EUR markierte der Titel am 09.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 30,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2024 bei 12,96 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 42,91 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,249 EUR aus. Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,02 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,64 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -8,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Salzgitter-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,292 EUR je Aktie ausweisen dürften.

