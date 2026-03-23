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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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24.03.2026 15:58:45

Salzgitter Halten

Salzgitter
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für Salzgitter AG von 52 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das laufende Jahr dürfte für den Stahlhersteller zwar besser werden als 2025, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Rückenwind sei aber erst im kommenden Jahr zu erwarten. Im Rahmen einer Bewertung der Summe der einzelnen Konzernteile ergebe sich der neue faire Wert./rob/bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Salzgitter Halten
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Salzgitter 		Analyst:
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