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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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23.03.2026
SWX
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24.03.2026 06:25:54

Salzgitter Hold

Salzgitter
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG von 29 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Cole Hathorn passte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar an den Ausblick des Stahlkonzerns an. 2026 winke moderate Besserung von tiefem Niveau aus./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 19:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Salzgitter Hold
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
36.18 € 		Abst. Kursziel*:
-0.50%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
36.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.07%
Analyst Name::
Cole Hathorn 		KGV*:
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