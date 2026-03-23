Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
32.16CHF
-1.18CHF
-3.54 %
23.03.2026
SWX
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24.03.2026 06:25:54
Salzgitter Hold
Salzgitter
32.87 CHF 1.44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG von 29 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Cole Hathorn passte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar an den Ausblick des Stahlkonzerns an. 2026 winke moderate Besserung von tiefem Niveau aus./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 19:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Hold
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
36.18 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.50%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
36.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.07%
|
Analyst Name::
Cole Hathorn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Salzgitter
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23.03.26
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter reagiert am Montagnachmittag positiv (finanzen.ch)
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23.03.26
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Montagmittag südwärts (finanzen.ch)
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23.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
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23.03.26
|Salzgitter reduziert Verlust - Dividende unverändert (AWP)
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23.03.26
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter gibt am Vormittag deutlich nach (finanzen.ch)
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23.03.26
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
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23.03.26
|EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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23.03.26
|EQS-News: Salzgitter Group delivers pretax result close to breakeven (EQS Group)
Analysen zu Salzgitter
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|23.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
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|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
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|Salzgitter Buy
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|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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