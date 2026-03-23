Salzgitter 33.94 CHF 3.24% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG nach detaillierten Jahreszahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Neutral" belassen. Der Stahlkonzern habe Details zum schwachen Ausblick folgen lassen, schrieb Andrew Jones in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der starke Kursrutsch sei eher auf die Marktschwäche zurückzuführen. Salzgitter bewege sich aktuell stets stärker als der Markttrend. Die Stahlwerte würden im Zuge des Nahost-Kriegs von steigenden Energiekosten und Nachfragerisiken belastet./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 10:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.