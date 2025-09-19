ExxonMobil Aktie 808963 / US30231G1022
|
19.09.2025 16:02:27
S&P 500-Wert ExxonMobil-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ExxonMobil-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ExxonMobil-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ExxonMobil-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die ExxonMobil-Aktie bei 72.68 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13.759 ExxonMobil-Anteilen. Die gehaltenen ExxonMobil-Aktien wären am 18.09.2025 1’567.56 USD wert, da der Schlussstand 113.93 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56.76 Prozent angezogen.
Alle ExxonMobil-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 491.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
