NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ExxonMobil nach Zahlen fürs zweite Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 105 US-Dollar belassen. Der Ölkonzern habe die Gewinnerwartungen übertroffen, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings steige die Nettoverschuldung im Zuge von Aktienrückkäufen./mis/men;