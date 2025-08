S&P 500-Papier Entergy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Entergy-Investment von vor 5 Jahren verdient

Entergy-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 51.58 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.939 Entergy-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Entergy-Aktien wären am 01.08.2025 173.85 USD wert, da der Schlussstand 89.67 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 73.85 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Entergy eine Börsenbewertung in Höhe von 38.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch