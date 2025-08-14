RWE-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das operative Ergebnis und das Nettoergebnis lägen um vier bis fünf Prozent unter den Konsensschätzungen, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe der Energiekonzern aber bestätigt.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die RWE-Aktie am Tag der Analyse

Um 09:57 Uhr fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3.2 Prozent auf 34.32 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 16.55 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. 1’014’819 RWE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 23.0 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:03 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.