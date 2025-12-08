Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

08.12.2025 10:15:43

Rheinmetall erhält Munitionsauftrag von Bundeswehr

Rheinmetall
1458.40 CHF 0.08%
DOW JONES--Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Auftrag für Panzermunition im Wert von mehreren hundert Millionen Euro erhalten. Wie der DAX-Konzern mitteilte, haben die deutschen Streitkräfte weitere Gefechts- und Übungsmunition unterschiedlicher Ausführungen im Kaliber 120mm x 570 aus einem bestehenden Rahmenvertrag aus dem Jahr 2023 geordert. Dieser Vertrag hat ein Gesamtvolumen von rund 4 Milliarden Euro.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/kla/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 04:16 ET (09:16 GMT)

03.12.25 Rheinmetall Buy UBS AG
24.11.25 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
24.11.25 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
24.11.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
