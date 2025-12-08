Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.12.2025 10:15:43
Rheinmetall erhält Munitionsauftrag von Bundeswehr
DOW JONES--Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Auftrag für Panzermunition im Wert von mehreren hundert Millionen Euro erhalten. Wie der DAX-Konzern mitteilte, haben die deutschen Streitkräfte weitere Gefechts- und Übungsmunition unterschiedlicher Ausführungen im Kaliber 120mm x 570 aus einem bestehenden Rahmenvertrag aus dem Jahr 2023 geordert. Dieser Vertrag hat ein Gesamtvolumen von rund 4 Milliarden Euro.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/kla/apo
(END) Dow Jones Newswires
December 08, 2025 04:16 ET (09:16 GMT)
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
10:15
|Rheinmetall erhält Munitionsauftrag von Bundeswehr (Dow Jones)
|
09:28
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beginnt Montagssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
|
05.12.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|03.12.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|24.11.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: SMI und DAX etwas fester -- Märkte in Fernost am Montag letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Montag leicht zu. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.