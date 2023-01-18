Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
Rheinmetall Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Buy" belassen. Die auf dem Kapitalmarkttag vorgestellten Ziele seien ansprechend, schrieb Chloe Lemarie in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der angestrebte Jahresumsatz von 50 Milliarden Euro erscheine gut untermauert durch ein organisches Wachstum auf 44 Milliarden Euro, das einige konservative Annahmen beinhalte. Die vertikale Integration des Unternehmens und die Automatisierung dürften die Margensteigerung unterstützen - die organische Umsatzentwicklung impliziere hier bis 2030 21 bis 23 Prozent. Rheinmetall bleibt der Top-Branchenwert der Expertin./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
2’250.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
1’733.00 €
Abst. Kursziel*:
29.83%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
1’741.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
29.20%
Analyst Name::
Chloe Lemarie
KGV*:
