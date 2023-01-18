Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall nach dem Kapitalmarkttag des Rüstungskonzerns mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Buy" belassen. "Evolution zählt mehr als Revolution", überschrieb Analyst Sven Weier am Dienstagabend seinen Kommentar. Es sei ausreichend beruhigend, dass die Ziele für 2030 am oberen Ende der bisherigen Prognose lägen. Noch wichtiger aber sei, dass in den Folgejahren erhebliches Wachstumspotenzial bestehe, denn Rheinmetall sei bis Ende der 2030er-Jahre zuversichtlich. Weier zufolge gibt es zudem genügend Anzeichen dafür, dass die Margen langfristig verteidigt werden könnten./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 17:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

