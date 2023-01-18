Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
Rheinmetall Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall nach dem Kapitalmarkttag des Rüstungskonzerns mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Buy" belassen. "Evolution zählt mehr als Revolution", überschrieb Analyst Sven Weier am Dienstagabend seinen Kommentar. Es sei ausreichend beruhigend, dass die Ziele für 2030 am oberen Ende der bisherigen Prognose lägen. Noch wichtiger aber sei, dass in den Folgejahren erhebliches Wachstumspotenzial bestehe, denn Rheinmetall sei bis Ende der 2030er-Jahre zuversichtlich. Weier zufolge gibt es zudem genügend Anzeichen dafür, dass die Margen langfristig verteidigt werden könnten./rob/ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
