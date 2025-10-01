Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’354 2.0%  SPI 17’009 1.6%  Dow 46’456 0.1%  DAX 24’114 1.0%  Euro 0.9357 0.1%  EStoxx50 5’581 0.9%  Gold 3’863 0.1%  Bitcoin 93’367 2.8%  Dollar 0.7974 0.1%  Öl 65.5 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rekordquartal bei NIO: Analystenwetten gehen auf - Aktie stabil
September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Daimler Truck-Aktie
Lithium Americas-Aktie mit weiterem Kurssprung: Einstieg der US-Regierung bei wichtigem Lithium-Projekt
AES-Aktien mit Kursprung: BlackRock-Tochter offenbart mit milliardenschwerem Übernahmeangebot
September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Suche...
Plus500 Depot

NIO Aktie 43286578 / US62914V1061

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Auslieferungszahlen 01.10.2025 20:24:00

Rekordquartal bei NIO: Analystenwetten gehen auf - Aktie stabil

Rekordquartal bei NIO: Analystenwetten gehen auf - Aktie stabil

Mit Rekordauslieferungszahlen hat der Elektroautohersteller NIO Anleger erfreut. Auch Analysten zeigen sich positiv überrascht und zogen direkt Konsequenzen.

NIO
6.17 CHF 1.73%
Kaufen Verkaufen
• Rekordauslieferungen im September: 34'749 Fahrzeuge
• Quartalsauslieferungen auf Rekordniveau: 87'071 Fahrzeuge
• Analysten bereits im Vorfeld optimistisch

Der Elektroautobauer NIO hat sowohl im Monat September als auch im abgelaufenen Quartal eine rekordhohe Zahl an Fahrzeugen unters Volk gebracht.

Neuer Auslieferungsrekord im September

Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärte, wurden im September 2025 34'749 Fahrzeuge ausgeliefert - ein kräftiges Plus von 64,1 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Konkret umfassten die Auslieferungen 13'728 Fahrzeuge der Premium-Elektrofahrzeugmarke NIO, 15'246 Fahrzeuge der familienorientierten Elektrofahrzeugmarke ONVO und 5'775 Fahrzeuge der kleinen, intelligenten High-End-Elektrofahrzeugmarke FIREFLY, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Rekordhohe Auslieferungszahlen auch im Quartal

Auch im Quartal summierte sich die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge auf einen neuen Rekord: 87'071 NIO-Wagen, also 40,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum - wurden unters Volk gebracht. Seit Jahresstart stieg die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge damit auf 872'785.

Analysten-Wetten gehen auf

Bereits vor den Zahlen hatten Analysten auf einen neuen Auslieferungsrekord bei NIO gesetzt und ihre Kursziele teils deutlicher nach oben angepasst. So hatte die Schweizer Grossbank UBS eine Kaufempfehlung für das Unternehmen ausgegeben, nachdem man bislang mit "Neutral" an der Seitenlinie gestanden hatte. Zudem wurde das Kursziel von 6,20 US-Dollar auf 8,50 US-Dollar angehoben.

Bei "Neutral" blieb unterdessen vor wenigen Tagen noch die Mizuho-Bank, dennoch passte auch dieses Finanzhaus sein Kursziel nach oben an und traut dem Anteilsschein nun 7 US-Dollar zu.

Das Gros der Analysten hat die jüngsten Auslieferungszahlen von NIO aber offenbar noch nicht eingepreist. Auf TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel für die NIO-Aktie mit 6,72 US-Dollar unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zeitweise verliert die Aktie an der NYSE 0,13 Prozent auf 7,61 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

DroneShield-Aktie setzt Kursrally fort

Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com

Nachrichten zu NIO

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten