Redcare Pharmacy verliert Finanzvorstand Eenhorst

DOW JONES--Redcare Pharmacy muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Wie die Online-Apotheke mitteilte, ist Jasper Eenhorst nach fast sechs Jahren als CFO mit Wirkung am Freitag aus dem Vorstand ausgeschieden. Er wolle neue berufliche Chancen ergreifen. Die CFO-Aufgaben im Vorstand wird CEO Olaf Heinrich interimistisch übernehmen, bis ein Nachfolger gefunden wurde. Eenhorst bleibt noch bis Jahresende im Unternehmen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

September 26, 2025 13:14 ET (17:14 GMT)