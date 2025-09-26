Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
26.09.2025 19:13:39
Redcare Pharmacy verliert Finanzvorstand Eenhorst
DOW JONES--Redcare Pharmacy muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Wie die Online-Apotheke mitteilte, ist Jasper Eenhorst nach fast sechs Jahren als CFO mit Wirkung am Freitag aus dem Vorstand ausgeschieden. Er wolle neue berufliche Chancen ergreifen. Die CFO-Aufgaben im Vorstand wird CEO Olaf Heinrich interimistisch übernehmen, bis ein Nachfolger gefunden wurde. Eenhorst bleibt noch bis Jahresende im Unternehmen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 26, 2025 13:14 ET (17:14 GMT)
