26.09.2025 19:13:39

Redcare Pharmacy verliert Finanzvorstand Eenhorst

Redcare Pharmacy
72.47 CHF -1.36%
DOW JONES--Redcare Pharmacy muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Wie die Online-Apotheke mitteilte, ist Jasper Eenhorst nach fast sechs Jahren als CFO mit Wirkung am Freitag aus dem Vorstand ausgeschieden. Er wolle neue berufliche Chancen ergreifen. Die CFO-Aufgaben im Vorstand wird CEO Olaf Heinrich interimistisch übernehmen, bis ein Nachfolger gefunden wurde. Eenhorst bleibt noch bis Jahresende im Unternehmen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

