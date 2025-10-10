Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’631 0.2%  SPI 17’407 0.1%  Dow 46’589 0.5%  DAX 24’610 0.0%  Euro 0.9317 -0.1%  EStoxx50 5’621 -0.1%  Gold 3’995 0.5%  Bitcoin 98’646 0.5%  Dollar 0.8056 -0.1%  Öl 63.7 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Alibaba-Aktie dennoch im Sinkflug: OpenAI-Konkurrenz von Ant
BP-Aktie schwächelt dennoch, Venture Global-Aktie tiefrot: Sieg in Schiedsverfahren gegen Venture Global
Aktien von Apple, Google & Co. im Visier: EU ermittelt gegen US-Plattformen - mangelhafter Kinderschutz
Tesla-Aktie im Plus: Neue US-Ermittlungen zu 'Autopilot'-Software
Diginex-Aktie verliert deutlich: Was steckt hinter der Abkühlung?
Suche...
Plus500 Depot

Plug Power Aktie 13074688 / US72919P2020

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Geldregen 10.10.2025 15:33:00

Plug Power-Aktie steigt: Frisches Kapital gesichert - Investoren ignorieren Verwässerungsgefahr

Plug Power-Aktie steigt: Frisches Kapital gesichert - Investoren ignorieren Verwässerungsgefahr

Der Brennstoffzellenhersteller Plug Power hat sich frisches Geld besorgt. Am Markt kommt das gut an - auch wenn die Pläne für Altaktionäre ein Risiko bedeuten.

Plug Power
3.06 CHF 4.84%
Kaufen Verkaufen
• Plug Power nimmt durch Warrant-Inducement-Transaktion 370 Millionen US-Dollar ein
• Potenzial für bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar bei voller Ausübung neuer Warrants
• Aktie steigt trotz Verwässerungsrisiko

Am 8. Oktober hatte der Big Player im Brennstoffzellenbereich, Plug Power, eine Finanzierungsrunde angekündet, die frisches Geld in die Kassen gespült hat.

370 Millionen US-Dollar für die Konzernkassen

Durch Warrant-Inducement-Transaktion sind Plug Power 370 Millionen US-Dollar zugeflossen - mit dem Potenzial für einen zusätzlichen Bruttoerlös von 1,4 Milliarden US-Dollar bei vollständiger Ausübung der neuen Warrants, teilte das Unternehmen mit. Dafür kam es zu einer sofortigen Ausübung bestehender Optionsscheine zu 2,00 US-Dollar je Aktie. Das Geld soll für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, teilte Plug Power weiter mit.

Als Gegenleistung für die Ausübung der Optionsscheine erhält der Investor neue Optionsscheine zum Erwerb von insgesamt 185'430'464 Stammaktien. Die neuen Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von 7,75 US-Dollar, was einem Aufschlag von rund 100 Prozent auf den letzten Schlusskurs von Plug Power am 7. Oktober 2025 entspricht. Kommt es zu einer vollständigen Ausübung fliesst zwar weiteres Geld in die Kassen des Unternehmens, bestehende Aktionäre müssen dann aber eine deutliche Verwässerung ihrer Anteile hinnehmen.

Anleger ignorieren möglichen Verwässerungseffekt

Am Markt wird der potenzielle Verwässerungseffekt aber offenbar nicht als direkte Gefahr gesehen. Die Plug Power-Aktie legte am Donnerstag an der NASDAQ 3,42 Prozent auf 3,78 US-Dollar zu, zeigt sich im Handel am Freitag aber zeitweise 2,30 Prozent schwächer bei 3,6932 US-Dollar.

Gegenbewegung nach Kursrutsch?

Offenbar zeigt der Anteilsschein deshalb Erholungstendenzen, weil die jüngsten Nachrichten aus dem Hause Plug Power die Rally der letzten Monate noch unterbrochen hatten: Zum Wochenstart hat das Unternehmen einen CEO-Wechsel vollzogen, was am Markt alles andere als positiv aufgenommen worden war.

Der Führungswechsel erfolgt in einer Phase, in der Plug Power mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert ist. Nach einer Phase rasantem Wachstums, befeuert durch hohe Erwartungen an die Zukunft der Wasserstoffwirtschaft, sieht sich das Unternehmen nun mit anhaltenden Verlusten, hohen Investitionsausgaben und schwierigen Finanzierungsbedingungen konfrontiert. Beobachter werten den Wechsel daher als Hinweis auf eine künftige stärkere Ausrichtung auf Effizienz und Profitabilität.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Wainwright reagiert auf steigende Strompreise: Kursziel für Plug Power-Aktie mehr als verdoppelt

Bildquelle: Plug Power Inc.

Nachrichten zu Plug Power Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Plug Power Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen