SMI 12'285 -0.2%  SPI 17'021 -0.2%  Dow 45'587 0.2%  DAX 23'698 -0.5%  Euro 0.9330 0.0%  EStoxx50 5'360 -0.1%  Gold 3'645 0.3%  Bitcoin 88'952 0.1%  Dollar 0.7954 0.3%  Öl 67.1 1.3% 
"Neue Herausforderungen" 09.09.2025 16:59:00

Personalie bei Brenntag: Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde verlässt Konzern - Aktie fällt

Personalie bei Brenntag: Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde verlässt Konzern - Aktie fällt

Brenntag verliert sein Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde.

Brenntag
49.70 CHF -2.53%
Kaufen Verkaufen
Er werde mit Wirkung zum 8. September 2025 aus dem Vorstand und als CEO von Brenntag Essentials zurücktreten, teilte der Konzern mit. Ewout van Jarwaarde wolle sich "neuen persönlichen und beruflichen Herausforderungen" widmen. Jens Birgersson, Vorstandsvorsitzender von Brenntag, wird die direkte Leitung von Brenntag Essentials übernehmen.

Via XETRA notiert die Brenntag-Aktie zeitweise 1,07 Prozent tiefer bei 51,70 Euro.

DOW JONES

August 2025: Die Expertenmeinungen zur Brenntag SE-Aktie
Brenntag-Aktie gibt nach: Brenntag mit deutlichem Gewinnrückgang
Brenntag-Aktie tiefer: Brenntag leidet unter schleppender Nachfrage und senkt Prognose 2025

