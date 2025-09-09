Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
"Neue Herausforderungen"
|
09.09.2025 16:59:00
Personalie bei Brenntag: Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde verlässt Konzern - Aktie fällt
Brenntag verliert sein Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde.
Brenntag Essentials zurücktreten, teilte der Konzern mit. Ewout van Jarwaarde wolle sich "neuen persönlichen und beruflichen Herausforderungen" widmen. Jens Birgersson, Vorstandsvorsitzender von Brenntag, wird die direkte Leitung von Brenntag Essentials übernehmen.
Via XETRA notiert die Brenntag-Aktie zeitweise 1,07 Prozent tiefer bei 51,70 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: Brenntag AG
