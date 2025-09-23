|Fonds für Privatkunden
Partners Group geht Partnerschaft mit Deutscher Bank ein - Aktien profitieren
Partners Group lanciert gemeinsam mit der Deutschen Bank und deren Asset-Management-Tochter DWS einen Fonds für Privatkunden.
Partners Group werde strategischer Partner und Portfoliomanager des neuen Evergreen-Fonds sein, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Dieser biete den Deutsche-Bank-Kunden ein diversifiziertes Angebot aus verschiedenen Programmen und werde sowohl in Lösungen von Partners Group als auch in die Angebote anderer Private-Markets-Manager investieren.
Der Fonds werde im laufenden dritten Quartal 2025 zur Zeichnung angeboten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Kunden im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz.
"Evergreens" sind Investmentfonds, welche nicht auf eine bestimmte Laufzeit beschränkt sind und bei denen es durch die Wertsteigerung zu Auszahlungen kommt. Dadurch ergibt sich ein breiterer und einfacherer Zugang.
Durch die Partnerschaft erwartet Partners Group langfristig einen positiven Beitrag auf die verwalteten Vermögen. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 rechnet der Zuger Asset Manager derweil mit keinen wesentlichen Auswirkungen auf die erwarteten Kapitalzusagen.
Partners Group hat zuletzt einige strategische Partnerschaften angekündigt - besonders prominent diejenige mit dem US-Vermögensverwalter Blackrock.
Während die Partners Group-Aktien an der SIX zeitweise um 1,65 Prozent zulegen auf 1'081,97 Franken, steigen Deutsche Bank-Papiere via XETRA um 1,24 Prozent auf 31,14 Euro. DWS-Titel gewinnen derweil 0,56 Prozent hinzu auf 53,60 Euro.
