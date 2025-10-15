Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’529.5800 0.8%  SPI 17’269.9 0.7%  Dow 46’275.0100 0.0%  DAX 24’181.4 -0.2%  Euro 0.9276 -0.3%  EStoxx50 5’605 1.0%  Gold 4’204 1.5%  Bitcoin 88’688 -2.3%  Dollar 0.7972 -0.5%  Öl 62.2 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bank of America-Aktie springt an: Hohe Erträge beflügeln Gewinn
Apple-Aktie in Grün: iKonzern will laut Peking mehr in China investieren
Novo Nordisk zahlt Millionen für Omeros-Wirkstoff Zaltenibart - Omeros-Aktie mit Kursfeuerwerk
Plug Power-Aktie nach Höhenflug in Rot: Droht eine Blase bei Energieaktien?
D-Wave-Aktie steigt weiter: Preis für Quantentechnologie und EU-Projekt beflügeln Kurs
Suche...
200.- Saxo-Deal
Konjunkturbericht 15.10.2025 20:48:01

Beige Book der US-Fed: Wirtschaftliche Aktivität relativ stabil

Beige Book der US-Fed: Wirtschaftliche Aktivität relativ stabil

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge seit dem letzten Bericht kaum verändert.

Wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book hervorgeht, meldeten drei Bezirke einen leichten bis mässigen Anstieg der Wirtschaftstätigkeit, fünf meldeten keine Veränderung, und vier stellten eine leichte Abschwächung fest. Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe war je nach Distrikt unterschiedlich. Die meisten Berichte wiesen jedoch auf schwierige Bedingungen aufgrund höherer Zölle und einer nachlassenden Gesamtnachfrage hin.

Die Aussichten für das künftige Wirtschaftswachstum waren je nach Bezirk und Sektor unterschiedlich. In einigen Distrikten verbesserte sich die Stimmung. Ein Distrikt wies auf das Abwärtsrisiko für das Wachstum durch einen längeren Shutdown hin.

Das Beschäftigungsniveau war dem Beige Book zufolge in den vergangenen Wochen weitgehend stabil, und die Nachfrage nach Arbeitskräften in allen Distrikten und Sektoren generell gedämpft. In den meisten Distrikten meldeten mehr Arbeitgeber einen Stellenabbau durch Entlassungen und Fluktuation, wobei zur Begründung auf eine schwächere Nachfrage, eine erhöhte wirtschaftliche Unsicherheit und in einigen Fällen auf verstärkte Investitionen in KI verwiesen wurde. Arbeitgeber, die über Neueinstellungen berichteten, hätten im Allgemeinen eine verbesserte Verfügbarkeit von Arbeitskräften beobachtet.

Im Gastgewerbe, in der Landwirtschaft, im Baugewerbe und im verarbeitenden Gewerbe war das Arbeitskräfteangebot in mehreren Distrikten infolge der Einwanderungspolitik angespannt.

In ihrem Beige Book veröffentlicht die US-Notenbank die von den regionalen Fed-Filialen zusammengetragenen Ergebnisse aus Unternehmensumfragen. Das Beige Book ist eine Datengrundlage für die am 29. Oktober anstehende Leitzinsentscheidung. Volkswirte und Marktteilnehmer rechnen nach entsprechenden Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell damit, dass der Offenmarktausschuss (FOMC) eine Leitzinssenkung um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent beschliessen wird.

DOW JONES

Weitere Links:

Federal Reserve deutet geldpolitische Lockerung an
Fed-Chef Powell öffnet Tür für Zinssenkung: Märkte hoffen auf Entlastung
US-Minister spricht sich für Prüfung von Fed-Umbau aber gegen Powell-Rücktritt aus

Bildquelle: blvdone / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?

💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS ASML Q3 Analyse: Starke Zahlen, aber China-Risiko belastet. Kaufen oder abwarten?
10:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
09:56 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht
08:30 Handelsstreit noch nicht vom Tisch
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Haltezone verteidigt
14.10.25 Julius Bär: 11.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Komax Holding AG
14.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible ABB, Novartis, UBS
13.10.25 ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’007.57 19.06 BP9SUU
Short 13’249.34 13.95 BTTSBU
Short 13’759.37 8.85 B19SNU
SMI-Kurs: 12’529.58 15.10.2025 17:31:50
Long 11’959.81 19.50 SRKBVU
Long 11’660.88 13.28 SSTBSU
Long 11’199.45 8.98 BMYSUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie dennoch schwach: Neues Joint Venture für Unterstützungsfahrzeuge in Polen - HENSOLDT und RENK fallen ebenfalls
China lässt deutsche Rüstungswerte abrauschen: Darum geben die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK ab
15 Billionen US-Dollar neue Liquidität: Arthur Hayes erwartet Bitcoin als Gewinner einer US-Geldflut
Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ klettern nach Ankündigung von JPMorgan
NVIDIA-Aktie nach Gewinnen schwächer: Meta und Oracle setzen künftig auf NVIDIAs Spectrum-X-Ethernet-Plattform
Givaudan-Aktie mit Plus: Boom dank Parfüm-Power - Luxus zahlt sich aus
Berichtssaison nimmt mit US-Banken Fahrt auf: US-Börsen schliessen uneinheitlich -- SMI letztlich im Minus -- DAX endet in der Verlustzone -- Asiens Börsen schliessen schwach
Novo Nordisk zahlt Millionen für Omeros-Wirkstoff Zaltenibart - Omeros-Aktie mit Kursfeuerwerk
D-Wave-Aktie steigt weiter: Preis für Quantentechnologie und EU-Projekt beflügeln Kurs

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
21:08 GNW-News: Total Wine & More arbeitet mit Rackspace Technology zusammen, um die Leistung zu optimieren und Innovationen im gesamten Einzelhandel zu beschleunigen
21:04 GNW-News: eGain stellt eGain ComposerT vor: eine modulare KI-gestützte Plattform zur Wissensentwicklung für die Erstellung vertrauenswürdiger KI-CX-Anwendungen
21:04 Devisen: Euro behauptet Vortagsgewinne
20:36 Deutschland und Ukraine vertiefen Rüstungskooperation
20:32 GNW-News: eGain leitet auf der Solve25 die Ära der Wissensautomatisierung ein
20:25 Flatexdegiro hebt Jahresprognose an - Anhaltend starkes Wachstum
20:20 Selenskyj: Gespräche in den USA bringen Kriegsende näher
20:07 Aktien New York: Verhaltener Optimismus
19:52 ROUNDUP 3: Pistorius schickt Kampfjets für Nato-Schutzflüge nach Polen
20:38 Drägerwerk-Aktie: Optimismus für 2025