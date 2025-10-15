|Konjunkturbericht
|
15.10.2025 20:48:01
Beige Book der US-Fed: Wirtschaftliche Aktivität relativ stabil
Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge seit dem letzten Bericht kaum verändert.
Die Aussichten für das künftige Wirtschaftswachstum waren je nach Bezirk und Sektor unterschiedlich. In einigen Distrikten verbesserte sich die Stimmung. Ein Distrikt wies auf das Abwärtsrisiko für das Wachstum durch einen längeren Shutdown hin.
Das Beschäftigungsniveau war dem Beige Book zufolge in den vergangenen Wochen weitgehend stabil, und die Nachfrage nach Arbeitskräften in allen Distrikten und Sektoren generell gedämpft. In den meisten Distrikten meldeten mehr Arbeitgeber einen Stellenabbau durch Entlassungen und Fluktuation, wobei zur Begründung auf eine schwächere Nachfrage, eine erhöhte wirtschaftliche Unsicherheit und in einigen Fällen auf verstärkte Investitionen in KI verwiesen wurde. Arbeitgeber, die über Neueinstellungen berichteten, hätten im Allgemeinen eine verbesserte Verfügbarkeit von Arbeitskräften beobachtet.
Im Gastgewerbe, in der Landwirtschaft, im Baugewerbe und im verarbeitenden Gewerbe war das Arbeitskräfteangebot in mehreren Distrikten infolge der Einwanderungspolitik angespannt.
In ihrem Beige Book veröffentlicht die US-Notenbank die von den regionalen Fed-Filialen zusammengetragenen Ergebnisse aus Unternehmensumfragen. Das Beige Book ist eine Datengrundlage für die am 29. Oktober anstehende Leitzinsentscheidung. Volkswirte und Marktteilnehmer rechnen nach entsprechenden Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell damit, dass der Offenmarktausschuss (FOMC) eine Leitzinssenkung um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent beschliessen wird.
DOW JONES
