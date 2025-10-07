Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

27.73
CHF
-0.06
CHF
-0.23 %
09:00:28
BRXC
07.10.2025 14:22:36

Deutsche Bank Outperform

Deutsche Bank
27.73 CHF -0.23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Im dritten Quartal habe eine moderate Volatilität die Handelserträge der globalen Investmentbanken unterstützt und das Investmentbanking habe sich erholt, schrieb Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der nach wie vor unsicheren Wirtschaftsaussichten seien die starken Trends im institutionellen Geschäft umso wichtiger. Die Bank of America übertreffe weiterhin mit dem Wachstum im Investmentbanking die Konkurrenz. Bei der Deutschen Bank und bei der UBS sei ein positives Kapitalmarktumfeld der Hintergrund für die strategische Neuausrichtung beziehungsweise die Regulierungsdebatte./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 18:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
30.07 € 		Abst. Kursziel*:
13.09%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
30.11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.94%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

