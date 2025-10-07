Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Deutsche Bank Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Im dritten Quartal habe eine moderate Volatilität die Handelserträge der globalen Investmentbanken unterstützt und das Investmentbanking habe sich erholt, schrieb Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der nach wie vor unsicheren Wirtschaftsaussichten seien die starken Trends im institutionellen Geschäft umso wichtiger. Die Bank of America übertreffe weiterhin mit dem Wachstum im Investmentbanking die Konkurrenz. Bei der Deutschen Bank und bei der UBS sei ein positives Kapitalmarktumfeld der Hintergrund für die strategische Neuausrichtung beziehungsweise die Regulierungsdebatte./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
30.07 €
|
Abst. Kursziel*:
13.09%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
30.11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.94%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
12:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
09:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
06.10.25
|EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
06.10.25
|EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
06.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Deutsche Bank Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Deutsche Bank (finanzen.ch)