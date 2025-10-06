Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Deutsche Bank Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Deutsche Bank vor der Berichtssaison der Banken auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Laut Analyst Giulia Aurora Miotto dürften Investmentbanken ein gutes drittes Quartal hinter sich haben. Den Fokus erwartet er auf dem US-Geschäft sowie auf dem deutschen Konjunkturpaket, wie er in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie schrieb. Mit Blick auf die Deutsche Bank rechnet er damit, dass diese auf Jahresbasis im Handelsgeschäft etwas stärker abgeschnitten haben dürfte als die schweizerische Großbank UBS./ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Morgan Stanley
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
29.92 €
|
Abst. Kursziel*:
16.96%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
29.93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.94%
|
Analyst Name::
Giulia Aurora Miotto
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: So steht der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
13:58
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
13:58
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 mittags schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|15:35
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|02.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|22.09.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|11.09.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:35
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|02.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|22.09.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|11.09.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:35
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|22.09.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|11.09.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|02.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|27.08.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|24.07.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|17.07.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|27.80
|-1.70%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:47
|
Jefferies & Company Inc.
Stellantis Buy
|15:36
|
Morgan Stanley
UBS Underweight
|15:35
|
Morgan Stanley
Deutsche Bank Overweight
|15:13
|
DZ BANK
BASF Kaufen
|14:04
|
JP Morgan Chase & Co.
Danone Overweight
|14:04
|
JP Morgan Chase & Co.
Unilever Overweight
|14:01
|
JP Morgan Chase & Co.
AB InBev Overweight