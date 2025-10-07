Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
Deutsche Bank Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 34,20 auf 35,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie trägt zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch", womit Kian Abouhossein in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick seinen optimistischen Erwartungen für die Quartalszahlen Ende Oktober Rechnung trägt. Er hob seine bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2027 an und verwies auf seine nun höheren Annahmen für die Erträge. Dies werde durch höhere Kosten nur teilweise zunichtegemacht, schrieb er./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
29.83 €
|
Abst. Kursziel*:
17.35%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
30.11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.24%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Analysen zu Deutsche Bank AG
|07:36
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|02.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|22.09.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
