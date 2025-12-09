BMW Aktie 324410 / DE0005190003
|
09.12.2025 13:49:44
Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie
Bernstein Research hat eine umfassende Prüfung der BMW-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Der verkündete Wechsel an der Konzernspitze decke sich voll und ganz mit den Erwartungen, schrieb Stephen Reitman in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Der bisherige Produktionschef Nedeljkovic habe die Industrialisierung der "Neuen Klasse" in der Produktpalette des Autoherstellers geleitet.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:33 Uhr verlor das Papier 0.1 Prozent auf 97.00 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 5.15 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt wechselten 235’510 BMW-Aktien den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2025 um 29.6 Prozent aufwärts. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 12.03.2026 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu BMW AG
|
11:57
|Produktionschef Nedeljkovic folgt auf Zipse an BMW-Spitze (AWP)
|
10:56
|BMW chief to step down next year (Financial Times)
|
10:48
|Produktionschef Nedeljkovic folgt auf Zipse an BMW-Spitze (AWP)
|
10:33
|BMW: Milan Nedeljković folgt als Chef auf Oliver Zipse (Spiegel Online)
|
10:02
|DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:45
|Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für BMW-Aktie (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu BMW AG
|12:55
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:52
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:55
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:52
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
