Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Der verkündete Wechsel an der Konzernspitze decke sich voll und ganz mit den Erwartungen, schrieb Stephen Reitman in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Der bisherige Produktionschef Nedeljkovic habe die Industrialisierung der "Neuen Klasse" in der Produktpalette des Autoherstellers geleitet.

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:33 Uhr verlor das Papier 0.1 Prozent auf 97.00 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 5.15 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt wechselten 235’510 BMW-Aktien den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2025 um 29.6 Prozent aufwärts. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 12.03.2026 veröffentlicht.

