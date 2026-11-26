SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch moderat abwärts.

Derfiel nach einer sehr freundlichen Eröffnung im weiteren Verlauf in die Verlustzone und schloss 0,47 Prozent schwächer bei 14'664,92 Punkten.Die Nebenwertindizesundfolgen der Tendenz des Leitindex und beendeten den Handelstag mit Abschlägen von 0,44 Prozent bei 20'601,16 Stellen bzw. 0,42 Prozent bei 2'351,58 Einheiten.

Die Wellen im Tech-Sektor rund um die überraschende Rückkehr von NVIDIA-Chef Jensen Huang hat Anleger zuletzt verunsichert. Hinzu kamen nun Berichte über neuerliche Zoll-Erhöhungen durch die USA gegen China, die EU und weitere Länder. "Damit kehrt ein alter Bekannter als Belastungsfaktor auf das Parkett zurück. Anlegern fehlt ein wenig der Kompass", kommentierte ein Händler.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt konnte sich im Mittwochshandel nicht nachhaltig stabilisieren.

Derdrehte nach einem positiven Start klar ins Minus und ging letztlich 1,26 Prozent tiefer bei 24'702,13 Punkten in den Feierabend.

Der deutsche Leitindex hat seine Vortagesverluste am Mittwoch ausgeweitet. Die starke Erholung zum Wochenauftakt blieb also ein Strohfeuer. Technologiewerte blieben unter Druck, Schnäppchenjäger griffen derweil bei Autowerten zu.

Im Anschluss an die Erholungsrally wegen der Rückkehr von Jensen Huang an die NVIDIA-Spitze ist im KI-Bereich schnell wieder Ernüchterung eingekehrt. Die am Markt geläufige Erkenntnis ist, dass Anschlusskäufern die Überzeugung fehlte. Laut der Commerzbank bleiben Investoren besorgt angesichts der Bewertungen, der zunehmenden Abhängigkeit von Fremdkapitalfinanzierung sowie der Frage, ob künftige Erträge den Umfang der KI-bezogenen Investitionsausgaben rechtfertigen können.

WALL STREET

An der Wall Street konnten die Indizes ihres Tagestiefs hinter sich lassen und schlossen uneinheitlich.

Der Dow Jones erlebte nach schwachem Start eine Gegenbewegung und ging mit einem Plus von 0,33 Prozent bei 50'185,69 Punkten in den Feierabend.

Noch kräftiger gab zeitweise der technologielastige NASDAQ Composite ab, nachdem er schon zum Start 3,31 Prozent auf 22'948,48 Zähler verloren hatte. Hier blieben rote Vorzeichen, die Verluste wurden aber deutlich kleiner und beliefen sich schlussendlich noch auf 0,62 Prozent: Bei 23'585,80 Punkten ging der Index aus dem Handel.

Am Montag war der Technologie-Index dank der Euphorie über das Comeback von NVIDIA-Chef Jensen Huang nach oben gesprungen, tags darauf aber schon wieder deutlich zurückgefallen. Nun weitete sich der Rückschlag von der Erholungsrally weiter aus.

Angesichts der vielen offenen Fragen hinsichtlich der Nachhaltigkeit des sogenannten KI-Trades wendeten sich viele Investoren Anlagen wie den als "sicherer Hafen" geltenden Staatsanleihen zu, schrieb Neil Fisher, Anlagespezialist beim britischen Vermögensverwalter und Finanzberater St. James's Place.

Die USA haben zudem neue Zölle gegenüber China und dutzende weitere Länder angekündigt, die nach Ansicht der Trump-Regierung amerikanischen Unternehmen schaden, indem sie ihre heimische Industrieproduktion unterstützen. Das Büro des US-Handelsbeauftragten veröffentlichte am Mittwoch die Ergebnisse einer monatelangen Zolluntersuchung zu den Subventionen für Industriezweige in China, den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union und in anderen Ländern, darunter Japan, Südkorea, Indien und Vietnam. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer erklärte, diese Subventionen und andere staatliche Hilfen hätten in den betroffenen Volkswirtschaften Überkapazitäten in der Industrie geschaffen. Dadurch könnten deren Unternehmen die Weltmärkte mit billigeren Waren überschwemmen und das Geschäft von US-Produzenten untergraben.

Dass ein Grossteil der an diesem Tag veröffentlichten Konjunkturdaten zudem besser als erwartet ausfiel, sorgte zusätzlich für Unsicherheit, da diese Daten angesichts der hohen Inflation steigenden Leitzinsen Vorschub leisten könnten.

Wegen des Thanksgiving-Feiertags ruht der US-Aktienhandel am Donnerstag, am Freitag wird nur verkürzt gehandelt.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstag mehrheitlich mit Gewinnen.

In Tokio steigt derzeitweise um 1,57 Prozent auf 57'904,78 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert daneben der Shanghai Composite leichte 0,1 Prozent auf 3'473,11 Punkte.

Aufwärts geht es jedoch in Hongkong, wo der1,67 Prozent höher bei 22'333,67 Punkten notiert.

Nach dem kräftigen Kursrückgang am Mittwoch kehrt an den asiatischen Aktienmärkten die Zuversicht zurück. Vor allem Chip- und KI-Werte verzeichneten am Donnerstag deutliche Gewinne. Auch die Unsicherheiten rund um den US-Chiphersteller NVIDIA und neue Zollpläne aus Washington konnten die Erholung nicht aufhalten.

Für zusätzlichen Rückenwind sorgten die Entwicklungen an der Wall Street. Trotz zwischenzeitlich erheblicher Verluste schloss der NASDAQ am Mittwoch nur moderat im Minus. Damit wächst insbesondere in Japan die Hoffnung, dass die stark schwankenden Chip- und KI-Aktien nach ihrer monatelangen Talfahrt eine Bodenbildung erreichen könnten.

Redaktion Finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires