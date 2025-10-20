Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index-Performance im Blick 20.10.2025 16:01:03

Optimismus in New York: S&P 500 zum Start mit Kursplus

Beim S&P 500 lassen sich aktuell erneut Gewinne beobachten.

Parker Hannifin
602.75 CHF 10.47%
Kaufen Verkaufen

Am Montag springt der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE um 0.68 Prozent auf 6’709.56 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 52.729 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.515 Prozent auf 6’698.31 Punkte an der Kurstafel, nach 6’664.01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’690.05 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’716.64 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’664.36 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 6’296.79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, wurde der S&P 500 mit 5’864.67 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 14.33 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’764.58 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’835.04 Punkten.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Super Micro Computer (+ 7.99 Prozent auf 56.35 USD), Robinhood (+ 4.26 Prozent auf 135.45 USD), Expand Energy (+ 3.74 Prozent auf 104.55 USD), Micron Technology (+ 3.63 Prozent auf 209.73 USD) und Las Vegas Sands (+ 3.56 Prozent auf 50.27 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil AppLovin (-5.32 Prozent auf 567.46 USD), Oracle (-2.61 Prozent auf 283.72 USD), Incyte (-1.91 Prozent auf 85.90 USD), Progressive (-1.68 Prozent auf 221.82 USD) und The Hershey (-1.37 Prozent auf 185.17 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 4’338’695 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.818 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

